Milei se mostrará con Adorni mientras el oficialismo busca aprobar leyes clave y frenar la interpelación en Diputados

El gobierno de Javier Milei buscará esta semana reactivar la actividad en la Cámara de Diputados con una sesión prevista para el miércoles 20, en medio de negociaciones para aprobar proyectos clave y frenar el intento opositor de interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La convocatoria persigue un doble objetivo: avanzar con iniciativas del oficialismo y desactivar la sesión impulsada por la oposición para abrir comisiones y tratar pedidos de interpelación contra el ministro coordinador.

El oficialismo busca sostener el impulso legislativo

Tras semanas de parálisis por la investigación judicial que involucra a Adorni, el oficialismo logró destrabar la agenda con una sesión en el Senado. Allí, la bancada que preside Patricia Bullrich aprobó cambios en la regularización de armas, convenios internacionales y el pliego del juez federal Carlos Mahiques para renovar su cargo por cinco años.

Con ese antecedente, La Libertad Avanza pidió abrir el recinto de Diputados para tratar dos iniciativas centrales:

Cambios al régimen de Zonas Frías, que reducirían las áreas con subsidios al gas.

La llamada "Ley Hojarasca", que propone eliminar unas 70 normas consideradas obsoletas.

La jugada para bloquear la interpelación

La sesión oficialista fue convocada una hora antes de otra solicitada por bloques opositores —entre ellos Provincias Unidas, la Coalición Cívica y la izquierda— que buscan obligar al oficialismo a abrir comisiones y avanzar con los pedidos de interpelación a Adorni.

La oposición amplió el temario para intentar reunir quórum, incorporando proyectos sobre licencias por paternidad, restitución del programa Remediar, ampliación de prestaciones del PAMI y pedidos de informe a Sandra Pettovello por el financiamiento universitario.

El objetivo final es que el jefe de Gabinete dé explicaciones en el recinto sobre presuntas irregularidades patrimoniales. Si prospera la iniciativa, podría escalar hacia una eventual moción de censura.

Nuevo respaldo público de Milei

En la Casa Rosada sostienen que la oposición no cuenta con los votos necesarios y confían en blindar a Adorni mediante acuerdos con bloques aliados y gobernadores.

En paralelo, Milei volverá a mostrarse públicamente con su funcionario en dos actividades: una charla en una universidad privada y otra exposición en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA).

El Presidente ha mantenido desde el inicio un respaldo firme a su jefe de Gabinete, pese a las críticas internas y externas. Aunque la declaración jurada del funcionario aún no fue presentada, el mandatario insiste en que "tiene todo en regla" y apuesta a sostener el protagonismo del oficialismo en el Congreso con una agenda que, según fuentes oficiales, se define "semana a semana".