La Justicia espera para esta semana la declaración jurada completa de Adorni

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ingresará esta semana en una etapa decisiva. El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita aguardan que el funcionario presente finalmente su declaración jurada completa, mientras avanzan en la recopilación de información patrimonial, bancaria y vinculada a criptoactivos para determinar los próximos pasos procesales dentro de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El expediente se encuentra actualmente centrado en el análisis de operaciones económicas, contratos de alquiler y movimientos financieros realizados por Adorni desde octubre de 2023, período que comenzó a ser observado tras distintas declaraciones testimoniales incorporadas al expediente judicial.

Mientras el funcionario continúa bajo presión judicial para presentar la documentación requerida, en la Casa Rosada crece el malestar por las derivaciones políticas del caso, pese al respaldo público que el presidente Javier Milei mantiene hacia su jefe de Gabinete.

La expectativa judicial sobre la declaración jurada

Según trascendió, Ariel Lijo y Gerardo Pollicita esperan que Manuel Adorni entregue durante esta semana la totalidad de la documentación patrimonial que viene postergando desde hace varios días.

La Justicia busca acceder a información completa vinculada a:

Patrimonio declarado .

. Movimientos bancarios .

. Operaciones en dólares .

. Criptoactivos .

. Contratos de alquiler y refacciones.

El objetivo de los investigadores es reunir todos los elementos necesarios antes de definir si corresponde citar formalmente al funcionario para prestar declaración bajo figura de indagatoria o informativa. Hasta el momento, Adorni fue intimado de manera formal a presentar la documentación pendiente. Según se indicó, el funcionario fue advertido de que su situación procesal podría agravarse en caso de continuar demorando la entrega de los papeles requeridos por la Justicia.

Las declaraciones que impulsaron la causa

El avance de la investigación se sostiene principalmente sobre una serie de testimonios considerados relevantes por el juzgado y la fiscalía. Entre ellos aparecen las declaraciones de:

Matías Tabar , contratista vinculado a refacciones.

, contratista vinculado a refacciones. José Rodríguez , propietario de una vivienda en el country Indio Cuá.

, propietario de una vivienda en el country Indio Cuá. Adriana Nechevenko, escribana que intervino en la compra de un departamento en Caballito.

Las exposiciones de Tabar y Rodríguez despertaron especial atención dentro de la causa debido a que ambos confirmaron haber recibido importantes sumas de dinero en dólares y en efectivo. Según la información incorporada al expediente, Matías Tabar reconoció haber cobrado 245.000 dólares sin factura vinculados a trabajos de refacción.

Por su parte, José Rodríguez confirmó haber recibido otros 21.000 dólares en efectivo correspondientes a alquileres temporales de una propiedad ubicada en Exaltación de la Cruz. A partir de esos testimonios comenzaron a surgir sospechas sobre posibles inconsistencias entre los montos mencionados y los ingresos declarados oficialmente por el jefe de Gabinete desde el inicio de la administración de Javier Milei.

El análisis patrimonial y financiero

La investigación judicial busca establecer si existe correspondencia entre las operaciones mencionadas por los testigos y la capacidad económica declarada por el funcionario. En ese contexto, tanto el juzgado de Ariel Lijo como la fiscalía de Gerardo Pollicita pusieron el foco sobre distintos aspectos financieros y patrimoniales.

Entre los elementos bajo análisis aparecen:

Pagos en efectivo realizados en dólares .

. Contratos de alquiler .

. Refacciones inmobiliarias .

. Operaciones patrimoniales recientes .

. Activos vinculados a criptomonedas.

La recopilación de esta información será clave para determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia una instancia procesal más compleja.

La compra del departamento y los contratos

Uno de los puntos observados dentro del expediente judicial está relacionado con la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito. La operación fue mencionada dentro de la causa a partir de la declaración de la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la firma correspondiente.

En paralelo, también se analizan los contratos de alquiler temporario y las obras de refacción vinculadas a inmuebles utilizados por Adorni desde octubre de 2023. La Justicia intenta reconstruir el circuito económico de cada una de esas operaciones y verificar si los montos involucrados coinciden con los ingresos declarados oficialmente por el funcionario.

El respaldo político de Milei y el malestar en Casa Rosada

Mientras avanza la investigación, el presidente Javier Milei mantiene públicamente su respaldo político hacia Manuel Adorni. Según trascendió, el mandatario ratificó que no le pedirá la renuncia al jefe de Gabinete, incluso en medio del crecimiento de las tensiones internas provocadas por la causa judicial.

Sin embargo, dentro del entorno de la Casa Rosada comenzó a crecer el malestar por el impacto político y mediático que genera el expediente. La demora en la presentación de la declaración jurada completa y el avance de las medidas judiciales incrementaron la preocupación dentro de sectores del oficialismo, especialmente por las consecuencias que el caso pueda tener sobre la agenda política del Gobierno.

Los próximos pasos de la investigación

La causa continuará enfocada durante los próximos días en la recolección y análisis de documentación financiera y patrimonial. Entre las medidas pendientes aparecen:

Recepción de la declaración jurada completa .

. Verificación de movimientos bancarios .

. Análisis de operaciones en criptomonedas .

. Cruce de datos patrimoniales .

. Evaluación de posibles inconsistencias económicas.

A partir de esos resultados, Ariel Lijo y Gerardo Pollicita definirán si corresponde avanzar con una convocatoria formal al jefe de Gabinete para que brinde explicaciones dentro del expediente judicial.

Mientras tanto, la investigación seguirá acumulando información sobre las operaciones económicas realizadas por Manuel Adorni desde el inicio de la gestión libertaria, en un escenario donde la causa ya comenzó a generar repercusiones tanto judiciales como políticas dentro del oficialismo nacional.