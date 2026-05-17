Milei defendió a Espert y volvió a embestir contra el periodismo

El presidente Javier Milei salió este domingo en defensa de José Luis Espert y volvió a cuestionar con dureza al periodismo, al que acusó de haber "empujado al ostracismo" al economista tras conocerse sus vínculos con el empresario Fred Machado quien esta involucrado en estafas millonarias y acusado de importar cocaína.

La reacción presidencial se produjo luego de un giro en la causa que se tramita en Estados Unidos: Machado aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y fraude electrónico a cambio de que se retirara el cargo de narcotráfico. Un juez federal deberá decidir este lunes si homologa el acuerdo.

Espert había renunciado a su candidatura a diputado nacional por La Libertad Avanza antes de las elecciones de octubre, tras la difusión de su relación con el empresario, con quien había viajado en reiteradas oportunidades y de quien admitió haber recibido un pago de US$200 mil por asesoramiento para una empresa minera guatemalteca. El contrato total ascendía a un millón de dólares.

El mensaje de Milei contra la prensa

En un extenso mensaje publicado en redes sociales, Milei sostuvo que a Espert "le destruyeron la reputación" mediante "una operación política y mediática infame".

"Lo empujaron al ostracismo y quisieron convertirlo en un criminal", afirmó el mandatario, quien cerró el mensaje con su habitual consigna contra los medios: "No odiamos lo suficiente a los periodistas".

El Presidente acusó a la prensa de "ensuciar, difamar y condenar públicamente sin pruebas" al economista y sostuvo que muchos periodistas deberían pedir disculpas públicas. Según Milei, el acuerdo judicial refuerza la idea de que las acusaciones mediáticas contra Espert fueron injustificadas.

El acuerdo judicial en Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por La Nación, Machado —detenido en Oklahoma desde noviembre— formalizó ante tribunales federales de Texas un acuerdo con la Fiscalía.

El empresario aceptó declararse culpable de conspiración para lavar activos y conspiración para cometer fraude electrónico, delitos que pueden implicar penas de hasta 20 años de prisión, multas de US$250 mil y hasta tres años de libertad supervisada.

La negociación se concretó tras seis meses de detención y fue llevada adelante con la fiscal Heather Rattan con el objetivo de eliminar el cargo de narcotráfico, el más grave del expediente.

Según la acusación, Machado admitió haber participado en una estafa vinculada a la venta de aviones pertenecientes a otras compañías. En la imputación original se sostenía que esas aeronaves se utilizaban para transportar cocaína desde Colombia, Venezuela, Guatemala y México hacia Estados Unidos.

La audiencia clave quedó fijada para este lunes, cuando el juez Amos Mazzant III deberá definir si aprueba el acuerdo y establecer la eventual pena. En la misma causa, la socia de Machado, Debra Lynn Mercer-Erwin, ya fue condenada en 2023 a 16 años de prisión.