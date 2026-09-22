Zona Franca: Fiambalá endurece sus postura y anuncia un corte de la Ruta n° 60

Fiambalá decidió elevar la presión en torno a la discusión por la ubicación de la Zona Franca del departamento Tinogasta. Las Fuerzas Vivas de la localidad se reunieron este lunes para analizar la visita del gobernador Raúl Jalil, prevista para este martes, y resolvieron avanzar con una nueva medida de protesta para defender la instalación de la Zona Franca dentro de la jurisdicción fiambalense.

La decisión fue adoptada por mayoría y contempla la realización de un corte simbólico de la Ruta Nacional 60, frente a la Iglesia de San Pedro. La manifestación tendrá como objetivo visibilizar el reclamo y procurar un encuentro directo con el mandatario provincial, pese a las declaraciones formuladas este lunes por Jalil en torno a una apertura a Fiambalá de la Zona Franca.

La concentración está prevista para las 15:30, mientras que el corte comenzaría aproximadamente a las 16:00. Los referentes Fátima Haddad, Jorge Tejada y Mario Quintar explicaron que la intención será esperar al gobernador y solicitarle una reunión para plantearle personalmente la posición de Fiambalá respecto de la ubicación de la Zona Franca.

Foto gentileza Radio San Francisco 99.1 - Fiambalá.



Una movilización que reúne a sectores diferentes

La protesta se produce luego de varios días de movilización y de una creciente unificación de distintos sectores de la comunidad. El reclamo dejó de estar circunscripto a un ámbito institucional y comenzó a reunir a actores provenientes de espacios con diferentes pertenencias políticas e ideológicas.

En este proceso confluyeron cámaras empresariales, instituciones, organizaciones intermedias, sectores vinculados a la minería, turismo y comercio, dirigentes de diferentes espacios políticos y vecinos.

Uno de los aspectos que las Fuerzas Vivas destacan especialmente es que, por primera vez, sectores con distintas ideologías aseguran haber dejado de lado sus diferencias para defender una misma postura: que la Zona Franca sea instalada en Fiambalá. La señal que pretende transmitir la comunidad es que, frente a esta discusión, las diferencias quedaron en segundo plano y la prioridad declarada pasó a ser el interés de la localidad.

Los argumentos de Fiambalá

El planteo fiambalense se sostiene en argumentos que sus referentes consideran históricos, geográficos, productivos, industriales y estratégicos. Entre los elementos centrales aparece la ubicación de Fiambalá respecto del Paso Internacional San Francisco y del corredor bioceánico, además de la actividad minera que se desarrolla en la región.

Jorge Tejada señaló que, durante un eventual encuentro con Jalil, buscarán exponer esos fundamentos y explicar por qué, desde la perspectiva de las Fuerzas Vivas, la Zona Franca debe instalarse en Fiambalá.

El reclamo se vincula así con una mirada sobre el desarrollo territorial de la localidad y con la relación que sus sectores movilizados consideran que debería existir entre la infraestructura, la actividad productiva y minera y los beneficios que se generen en el territorio.

La diferencia entre una extensión y el emplazamiento

La tensión política alrededor del proyecto aumentó luego de que el gobernador Raúl Jalil manifestara públicamente que la ubicación prevista en Tinogasta no podía modificarse, aunque también mencionó la posibilidad de una extensión hacia Fiambalá.

Precisamente, esa alternativa genera preocupación entre quienes impulsan el reclamo. Para las Fuerzas Vivas, una extensión o beneficio complementario no equivale a instalar la Zona Franca en Fiambalá. El emplazamiento dentro de la jurisdicción fiambalense continúa siendo el objetivo central que los sectores movilizados vienen sosteniendo públicamente.

En ese punto se concentra una de las principales diferencias entre la posición planteada por el Gobierno provincial y la demanda de la comunidad.

"Sin Zona Franca, no hay minería"

En este contexto comenzó a adquirir mayor fuerza una consigna que pretende marcar el límite de la comunidad frente al desarrollo minero de la región: "SIN ZONA FRANCA, NO HAY MINERÍA".

La frase es utilizada por sectores que participan del reclamo y expresa una postura política y social respecto de la relación que, según esos sectores, debería existir entre los beneficios derivados de la actividad minera y el desarrollo territorial de Fiambalá. La consigna, según la información proporcionada, no constituye por sí misma una decisión empresarial ni una resolución sobre proyectos mineros existentes. Se trata de una advertencia de los sectores movilizados acerca de las condiciones que pretenden plantear hacia adelante.

La incorporación de esta consigna al reclamo muestra el nivel de tensión alcanzado por la discusión y la intención de las Fuerzas Vivas de vincular la definición sobre la Zona Franca con las expectativas de desarrollo asociadas a la actividad minera en la región.