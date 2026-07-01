Ravier admitió que fue "poco feliz" su frase sobre "abrigarse" ante el aumento del gas

El vocero presidencial, Adrián Ravier, reconoció este miércoles que fue "poco feliz" la frase que pronunció durante su primera conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, cuando afirmó que, frente al aumento del precio del gas, las familias podían optar por "abrigarse más" en lugar de utilizar la calefacción.

Luego de que sus declaraciones generaran repercusiones, el funcionario aclaró que esa no fue la idea que intentó transmitir y aseguró que el Gobierno nacional mantiene una política destinada a proteger a los sectores de menores recursos.

En declaraciones radiales realizadas durante la mañana, Ravier sostuvo que la interpretación que se hizo de sus palabras no reflejaba el sentido que había querido expresar. "No quise expresar eso, es una frase poco feliz, y mucho más como la levantaron los medios, no fue esa la intención, este Gobierno cuida a los más humildes", manifestó el vocero.

Qué había dicho durante la conferencia de prensa

La controversia surgió a partir de la conferencia de prensa que Ravier brindó el día anterior en la Casa de Gobierno, la primera desde que asumió como vocero presidencial.

En esa oportunidad defendió la decisión del Gobierno de avanzar con el incremento de las tarifas de los servicios públicos y explicó que el atraso tarifario implicaba que alguien debía asumir el costo de esa diferencia. Durante esa exposición sostuvo que el Ejecutivo tuvo que adoptar una medida que calificó como "muy ingrata", consistente en incrementar el valor de distintos servicios públicos.

Entre los conceptos que expresó señaló que:

Se duplicó el precio del gas.

Se duplicó el precio del agua.

Se duplicó el precio de la electricidad.

Al justificar esas medidas, explicó que cuando las tarifas se encuentran retrasadas o por debajo de su valor real, el costo igualmente debe ser afrontado por alguien.

La referencia a Milton Friedman

En el mismo contexto, Ravier citó al economista Milton Friedman, premio Nobel de Economía y fundador de la Escuela de Chicago, al recordar su conocida frase de que "no hay almuerzo gratis". A partir de esa idea ejemplificó cómo, a su entender, el aumento del precio del gas modifica los hábitos de consumo de las familias.

En ese momento expresó: "Eso conduce a otro tipo de acciones en la familia, de decir que ahora como está más caro el gas voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas".

Esa afirmación fue la que posteriormente motivó las aclaraciones realizadas por el propio funcionario.

La explicación sobre el sentido de sus palabras

Tras la repercusión de sus declaraciones, Adrián Ravier sostuvo que el objetivo de su explicación era señalar que cuando las personas pagan el costo real de un servicio tienden naturalmente a moderar su consumo. Según indicó, esa era la idea que intentó transmitir durante la conferencia de prensa, aunque reconoció que no eligió la forma más adecuada para hacerlo.

En ese sentido afirmó: "Lo que quise destacar es que si se paga el costo del gas por lo que vale, te cuidas un poquito más". No obstante, inmediatamente volvió a reconocer el error en la forma de expresarlo. "No lo expresé de la manera más afortunada", insistió.

Durante sus declaraciones de este miércoles, el vocero presidencial buscó diferenciar el mensaje que quiso transmitir de la interpretación que generaron sus dichos. En ese marco sostuvo que el Gobierno no les está diciendo a las personas que tienen dificultades económicas que deban resignarse a no utilizar el servicio de gas.

"No le estamos diciendo a aquel que no puede pagar el gas 'abrigate o arreglate'", expresó. Al mismo tiempo remarcó que el Poder Ejecutivo mantiene una política de asistencia para los sectores de menores ingresos.

Según afirmó, "el Gobierno le mantiene los subsidios a los más humildes", como parte del esquema de segmentación vigente.

Los cambios en el esquema de subsidios

Ravier también se refirió a las modificaciones implementadas en materia de subsidios energéticos y explicó cuáles fueron, según el Gobierno, los criterios utilizados para redefinir esos beneficios. Entre los principales puntos mencionados destacó:

Se quitaron subsidios correspondientes al régimen de zonas frías en las zonas templadas para volver, según indicó, a la idea original de la ley.

Se eliminaron subsidios para algunos sectores de clase media y alta.

El objetivo, según expresó, fue mantener la asistencia para los sectores que realmente la necesitan.

Sobre este último aspecto sostuvo que la extensión de esos beneficios durante gestiones anteriores alcanzó a personas que, a criterio del Gobierno, no requerían ese nivel de ayuda estatal.

En ese sentido afirmó que "el populismo los extendió a quien no los necesitaba", al explicar las razones por las cuales se resolvió modificar el esquema de subsidios vigente.