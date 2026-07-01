La Justicia formalizó el pedido de desafuero del diputado Javier Galán

La Justicia dio un nuevo paso en la investigación que involucra al diputado provincial José Javier Galán, representante del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Este miércoles, el juez de Garantías de 4ª Nominación, Dr. Marcelo Sago, formalizó el pedido de desafuero del legislador y remitió la solicitud a la Presidencia de la Cámara de Diputados con el objetivo de que pueda ser sometido al proceso penal correspondiente.

La medida fue adoptada en el marco de lo dispuesto por el artículo 20 del Código Procesal Penal, normativa que regula el procedimiento cuando una investigación penal involucra a un funcionario que posee inmunidad parlamentaria.

El requerimiento judicial se vincula con la causa Nº 436/26, correspondiente a una investigación jurisdiccional iniciada a partir de una denuncia por amenazas agravadas por el uso de armas y peculado de trabajos o servicios, presentada por Iván Ernesto Luna Avellaneda.

La resolución hace lugar al pedido formulado por la Fiscalía

De acuerdo con lo informado, el juez Marcelo Sago resolvió hacer lugar a la solicitud que había sido elevada por el Fiscal de Instrucción Nº 4, Dr. Ricardo Córdoba Andreatta, quien impulsó el pedido de desafuero para avanzar con la investigación penal.

Con esta resolución, el magistrado dispuso enviar el expediente a la Cámara de Diputados para que el cuerpo legislativo se expida sobre el levantamiento de los fueros parlamentarios del diputado José Javier Galán, requisito necesario para continuar con el proceso judicial en los términos establecidos por la legislación vigente.

La denuncia que dio origen a la causa

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por Ernesto Luna Avellaneda, quien manifestó que mientras se desempeñaba laboralmente en el corralón identificado con la denominación comercial San Javier, propiedad del legislador, habría sido intimidado con un arma blanca.

Según surge del expediente, el denunciante sostuvo que esa intimidación tenía como finalidad obligarlo a modificar la declaración que debía prestar como testigo en otra causa judicial que también involucra al actual diputado Javier Galán. De acuerdo con lo consignado en el autointerlocutorio, Galán también le habría exigido que negara determinados hechos relacionados con la actividad laboral desarrollada en el corralón.

Entre esos planteos, el denunciante afirmó que se le solicitó negar que Daniela del Valle Zuluaga hubiera trabajado en ese establecimiento comercial. Asimismo, indicó que también se le habría exigido negar otros servicios que ambos habrían realizado mientras mantenían una relación de dependencia con el legislador.

Estos hechos forman parte de los elementos que actualmente son objeto de investigación dentro del expediente judicial.

Los delitos investigados

La causa judicial comprende la investigación de presuntos delitos que fueron encuadrados por la Justicia bajo las siguientes figuras penales:

Amenazas agravadas por el uso de armas.

Peculado de trabajos o servicios.

Sobre esa base, el Ministerio Público Fiscal solicitó el desafuero del legislador para posibilitar el avance del proceso penal correspondiente.

Existen otras tres denuncias en trámite

Además de la causa que motivó el pedido de desafuero, desde la Justicia se informó que continúan tramitándose otras tres denuncias contra el diputado José Javier Galán.

Esas actuaciones permanecen actualmente radicadas en el mismo juzgado y se encuentran a la espera de que se cumplan los plazos procesales correspondientes. Según se precisó, la continuidad de esos expedientes depende de la resolución que adopte el tribunal respecto de distintos planteos formulados por la defensa técnica del diputado, cuestiones que todavía se encuentran pendientes de resolución.