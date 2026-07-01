Milei anunció una propuesta para modificar la Carta Orgánica del Banco Central

El presidente Javier Milei encabezó este miércoles una reunión en la Casa Rosada junto a diputados y senadores de La Libertad Avanza, en un encuentro convocado para avanzar en la agenda legislativa que el oficialismo busca impulsar en el Congreso de la Nación.

La convocatoria fue realizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y reunió a legisladores nacionales con integrantes del Poder Ejecutivo en el Salón Héroes de Malvinas, donde se analizaron los principales proyectos que el Gobierno pretende llevar adelante durante la nueva etapa de gestión.

Durante el encuentro, el Presidente anunció que trabaja junto a distintas áreas del Gobierno en una iniciativa destinada a modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el propósito de impedir que la entidad pueda financiar al Tesoro.

Según se informó mediante un comunicado oficial, la propuesta es elaborada de manera conjunta entre los equipos del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

La modificación de la Carta Orgánica del BCRA

Uno de los principales anuncios formulados por Javier Milei durante la reunión estuvo vinculado con el Banco Central. El mandatario comunicó a los legisladores oficialistas que el Gobierno avanza en una propuesta para modificar la Carta Orgánica de la entidad monetaria.

De acuerdo con lo informado, el objetivo de la iniciativa es:

Modificar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina.

Impedir que el BCRA financie al Tesoro Nacional.

Presentar un proyecto elaborado junto a los equipos de los ministerios de Economía y de Desregulación y Transformación del Estado.

El anuncio fue realizado en el marco de una reunión destinada a coordinar la estrategia parlamentaria del oficialismo.

Las prioridades legislativas

Durante la apertura del encuentro, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, delineó cuáles serán los próximos proyectos que el oficialismo buscará impulsar en el Congreso. Según expresó, las tres principales iniciativas serán:

La reforma política.

El régimen de Zona Fría.

Las modificaciones al proyecto de Inocencia Fiscal.

Además de exponer esos lineamientos, la funcionaria presentó al equipo que la acompañará en esta nueva etapa de gestión y agradeció a los diputados y senadores de La Libertad Avanza por el trabajo realizado para impulsar las distintas iniciativas promovidas por el Gobierno nacional.

La reunión se desarrolló un día después de la jura del flamante jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien participó por primera vez de un encuentro de estas características en su nueva función. La actividad comenzó pasadas las 9.40, una vez que los legisladores terminaron de ingresar a la Casa Rosada y ocuparon sus lugares en el Salón Héroes de Malvinas.

Sin embargo, el presidente Javier Milei había llegado previamente a la sede gubernamental. Según se informó, el mandatario fue el primero en arribar a las 8.30, seguido por Karina Milei, y estuvo a cargo de la introducción de la charla con los legisladores nacionales.