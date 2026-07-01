Milei no viajará a Washington por las celebraciones del 4 de julio

El presidente Javier Milei finalmente no viajará a Estados Unidos para participar de las celebraciones organizadas por Donald Trump con motivo del 4 de julio, fecha en la que se conmemora el Día de la Independencia norteamericana.

Desde el Gobierno nacional señalaron que el viaje no forma parte de la agenda presidencial y remarcaron que la presencia de Milei en esos festejos "nunca estuvo confirmada", pese a que durante las últimas semanas había circulado esa posibilidad.

Con esa definición, la Casa Rosada buscó desactivar las versiones sobre una eventual cancelación del viaje y ordenar el mensaje oficial respecto de la agenda internacional del Presidente. Según expresaron desde Nación: "El viaje no está en agenda. Nunca estuvo confirmado".

El vínculo con Estados Unidos sigue siendo una prioridad

En Balcarce 50 sostienen que la decisión de permanecer en la Argentina no implica un cambio en la política exterior ni modifica el alineamiento que el Gobierno mantiene con Washington.

Por el contrario, aseguran que la relación con la administración de Donald Trump continúa siendo una prioridad y que el objetivo es generar una nueva reunión entre ambos presidentes antes de que finalice el año. La intención oficial es concretar un encuentro en un formato similar al desarrollado en la CPAC, espacio que desde el Gobierno consideran apropiado para fortalecer el vínculo político entre ambos dirigentes.

En ese sentido, la ausencia en las celebraciones del 4 de julio fue presentada como una decisión vinculada exclusivamente a la agenda presidencial y no como una señal de distanciamiento diplomático.

Las prioridades de la gestión

La determinación fue adoptada en un contexto de reorganización interna del Gobierno nacional, luego de la salida de Manuel Adorni y de la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete.

De acuerdo con la información oficial, Milei resolvió permanecer en el país para concentrarse en las reformas que el Poder Ejecutivo pretende impulsar en el Congreso y en la reorganización del esquema de coordinación política. Entre los principales objetivos de esta etapa se encuentran:

Impulsar las reformas legislativas promovidas por el Ejecutivo.

Fortalecer la coordinación política con gobernadores.

Profundizar el trabajo con legisladores y aliados.

Consolidar la nueva estructura de funcionamiento del Gabinete.

Desde el Gobierno consideran que esta reorganización constituye una prioridad para la marcha de la gestión.

El gesto diplomático en Buenos Aires

Aunque no viajará a Estados Unidos, Milei sí participó de la celebración anticipada organizada en Buenos Aires por el embajador estadounidense Peter Lamelas.

El Presidente asistió a la residencia oficial acompañado por Karina Milei y parte del Gabinete nacional, pocas horas después de tomar juramento a Diego Santilli como nuevo jefe de ministros. Desde la Casa Rosada interpretaron esa presencia como un gesto diplomático suficiente para ratificar el vínculo político con Estados Unidos y con la administración de Donald Trump.

Durante la ceremonia, según se informó, Peter Lamelas volvió a expresar su respaldo al rumbo del Gobierno encabezado por Milei y llamó a profundizar la alianza bilateral. En el Ejecutivo interpretaron ese mensaje como una señal pública de apoyo en una semana marcada por modificaciones internas dentro del Gabinete nacional.

Otra ausencia en la agenda internacional

La decisión de no asistir a los festejos por el 4 de julio se suma a la cancelación de la participación presidencial en la cumbre del Mercosur prevista en Paraguay. En esa oportunidad, el Gobierno también explicó que Milei había optado por concentrarse en la gestión y en el proceso de reorganización del Gabinete.

Al mismo tiempo, se indicó que esa determinación fue interpretada también en clave regional debido a la tensión existente con Lula da Silva.