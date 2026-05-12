"Mi Bingo Catamarqueño" anunció una nueva edición millonaria y mundialista

La Caja de Crédito y Prestaciones Provinciales, junto al Gobierno de Catamarca, realizó una nueva entrega de aportes económicos correspondientes a "Mi Bingo Catamarqueño: Edición Otoño", beneficiando en esta oportunidad a 17 instituciones sin fines de lucro de distintos puntos de la provincia.

Cada entidad recibió un aporte de 5 millones de pesos, en el marco de una iniciativa que, según destacaron las autoridades, busca fortalecer el trabajo social, deportivo y comunitario que desarrollan organizaciones de toda Catamarca.

El acto se llevó a cabo en Casa de Gobierno y estuvo encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; y autoridades de la Caja de Crédito y Prestaciones Provinciales.

Aportes para instituciones de toda la provincia

La nueva entrega alcanzó a entidades deportivas, sociales, cooperativas y asociaciones civiles distribuidas en distintos departamentos de la provincia. Las instituciones beneficiadas fueron:

Club Obrero de San Isidro Rugby de Valle Viejo

Centro de Jubilados 1 de Septiembre de Los Varela

Liga Santamariana de Fútbol

Club Deportivo Las Pirquitas de Fray Mamerto Esquiú

Sociedad Sirio Libanesa

Asociación Uturruncu

Club Deportivo Balcozna de Afuera de Paclín

Asociación Bowling Catamarca

Federación Catamarqueña de Hockey

Cooperativa El Futuro Ltda.

Club Sportivo Concepción de Capayán

Cooperativa de Trabajo La Tablada

INCLUIR Personas con Discapacidad de Pomán

Liga Belenista de Fútbol

Liga Chacarera de Fútbol

Liga del departamento Pomán

Club Social y Deportivo Defensores de Quimilpa de Los Altos, Santa Rosa

La entrega de fondos se enmarca dentro de las acciones impulsadas a través de "Mi Bingo Catamarqueño", iniciativa que combina entretenimiento con financiamiento solidario destinado a organizaciones comunitarias.

El sentido solidario del bingo

Durante el acto, el director ejecutivo de la Caja, Hugo Aibar, destacó el rol social que cumple el bingo dentro de la provincia. "Mi Bingo Catamarqueño no es solo un juego, sino que representa el trabajo y el compromiso de muchísimas personas", expresó.

El funcionario explicó que el bingo fue concebido con un fin solidario, permitiendo que parte de lo recaudado vuelva directamente a las instituciones y a los sectores vinculados con la economía social. Según indicó, cada cartón vendido contribuye tanto al sostenimiento de las entidades sin fines de lucro como al trabajo de quienes participan en la comercialización del bingo en distintos puntos de Catamarca.

"Detrás de cada institución hay personas que trabajan con mucho esfuerzo y voluntariado. Queremos agradecer profundamente a todas ellas y también a la población de Catamarca, porque detrás de cada cartón hay sueños por cumplir", afirmó.

En el marco de la presentación, también se destacó la incorporación de nuevas localidades a la red de comercialización de "Mi Bingo Catamarqueño". Entre ellas fue mencionada especialmente la localidad de El Peñón, que recientemente comenzó a participar en la venta de cartones.

Las autoridades remarcaron además que en esa localidad salió el ganador del premio mayor correspondiente a la edición Otoño, hecho que fue presentado como un ejemplo del alcance territorial que continúa sumando la propuesta. La expansión de los puntos de venta forma parte de una estrategia destinada a ampliar la participación comunitaria y fortalecer el impacto económico y social del bingo en el interior provincial.

Anunciaron el "Bingo Mundialista"

Uno de los anuncios más destacados de la jornada fue la confirmación de una próxima edición especial denominada "Bingo Mundialista". Desde la organización informaron que esta nueva edición contará con:

$155 millones de pesos en premios

Un automóvil 0 km

Cartones ya disponibles en agencias de quiniela

Las autoridades precisaron que los cartones correspondientes al nuevo sorteo ya se encuentran a la venta en todas las agencias de quiniela de la provincia.

La incorporación de un automóvil 0 km y el incremento del monto total de premios aparecen como parte de una apuesta para ampliar la convocatoria y fortalecer la participación en futuras ediciones.

Un sistema que vincula juego y apoyo comunitario

La entrega realizada en Casa de Gobierno volvió a poner en primer plano el modelo impulsado por "Mi Bingo Catamarqueño", orientado a canalizar recursos hacia instituciones deportivas, sociales y comunitarias.

A través de esta iniciativa, el Gobierno provincial y la Caja de Crédito y Prestaciones Provinciales sostienen un esquema de financiamiento que busca acompañar el funcionamiento de entidades que desarrollan tareas sociales, recreativas, culturales y solidarias en distintos departamentos de Catamarca.

La nueva entrega de fondos y el anuncio del Bingo Mundialista consolidan así una propuesta que continúa ampliando su alcance territorial y reforzando su perfil solidario dentro de la provincia.