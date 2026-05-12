Miles de estudiantes y docentes se movilizan a Plaza de Mayo contra el ajuste universitario

La comunidad universitaria vuelve a movilizarse este martes en distintos puntos del país en el marco de una nueva Marcha Federal Universitaria convocada por organizaciones académicas, estudiantiles y sindicales. En la ciudad de Buenos Aires, estudiantes y docentes comenzaron a llegar a Plaza de Mayo para concentrarse frente a la Casa Rosada y reclamar contra el ajuste presupuestario impulsado por el Gobierno nacional sobre las universidades públicas.

La protesta tiene como eje central el reclamo por la aplicación de la ley de financiamiento universitario y el rechazo a las políticas de recorte implementadas por la administración del presidente Javier Milei.

La movilización fue convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que llamaron a participar a estudiantes, docentes, trabajadores no docentes e investigadores de todo el país.

Una nueva Marcha Federal Universitaria

La jornada de protesta constituye la cuarta Marcha Federal Universitaria desde la llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación y vuelve a colocar en el centro del debate público la situación presupuestaria de las casas de altos estudios.

Los manifestantes comenzaron a concentrarse desde horas de la tarde en inmediaciones de Plaza de Mayo, donde se prevé el acto central de la movilización. Según lo informado por las organizaciones convocantes:

La concentración comenzó a partir de las 17 horas.

Los discursos centrales están previstos desde las 18 horas.

La movilización se desarrolla en distintos puntos del país.

Las columnas de estudiantes, docentes e investigadores arribaron a las inmediaciones de la Casa Rosada con consignas vinculadas al financiamiento educativo, la situación salarial y el cumplimiento de la legislación vigente.

El reclamo por la ley de financiamiento universitario

Entre los principales planteos expresados por las organizaciones convocantes figura el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del Gobierno nacional.

Los sectores universitarios sostienen que la Casa Rosada no acató fallos judiciales que ordenaron, en dos instancias, el cumplimiento inmediato de los artículos 5 y 6 de la norma. De acuerdo con lo expresado por los organizadores de la protesta, esos artículos contemplan:

La recomposición salarial

La actualización de becas

La aplicación de mecanismos de financiamiento

Además, denunciaron una reducción del presupuesto destinado al sistema universitario y una pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes.

La protesta busca visibilizar la situación que atraviesan las universidades públicas y reclamar respuestas frente al escenario presupuestario actual.

Un reclamo nacional

La convocatoria impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional, la Federación Universitaria Argentina y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales volvió a reunir a una amplia diversidad de actores vinculados al sistema universitario. Participan de la protesta estudiantes, docentes, trabajadores no docentes, investigadores y representantes universitarios. Las organizaciones sostienen que la situación presupuestaria de las universidades públicas se profundizó en los últimos meses y alertan sobre el impacto que esto genera en el funcionamiento académico y administrativo de las instituciones.

El reclamo incluye además cuestionamientos a la reducción de partidas presupuestarias y a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios del sector universitario.

Plaza de Mayo como escenario central de la protesta

La Plaza de Mayo volvió a convertirse en el principal escenario de la movilización universitaria, con columnas de manifestantes provenientes de distintas universidades y organizaciones.

La protesta se desarrolla frente a la Casa Rosada y busca instalar nuevamente en la agenda pública el debate sobre el financiamiento de las universidades nacionales.

La cuarta Marcha Federal Universitaria desde la asunción de Javier Milei se lleva adelante en un contexto marcado por tensiones entre el Gobierno nacional y el sistema universitario, con reclamos que apuntan al cumplimiento de la ley de financiamiento, la recomposición salarial y el sostenimiento presupuestario de las casas de altos estudios de todo el país.