Milei celebró la victoria de Abelardo de la Espriella en Colombia: "El león y el tigre rugen en Latinoamérica"

El presidente Javier Milei celebró este domingo la victoria electoral de Abelardo de la Espriella en Colombia y destacó el resultado como un nuevo avance de las fuerzas políticas afines a su espacio ideológico en América Latina.

A través de una publicación en la red social X, el mandatario argentino felicitó al dirigente del movimiento Defensores de la Patria, quien se impuso en la segunda vuelta presidencial colombiana por una ajustada diferencia sobre el oficialista Iván Cepeda.

"El león y el tigre rugen en Latinoamérica. Felicito enormemente a Abelardo de la Espriella por su histórica victoria en Colombia", expresó Milei.

En el mismo mensaje, el jefe de Estado aseguró que los colombianos eligieron "el camino de la libertad económica, la prosperidad y la seguridad implacable", y afirmó que el resultado representa un rechazo al crimen organizado y al narcotráfico.

"La libertad avanza en toda América Latina y ya no hay vuelta atrás. ¡Viva la libertad, carajo!", concluyó.

Una elección definida por escaso margen

De acuerdo con el escrutinio preliminar, y con el 99,74% de las mesas contabilizadas, De la Espriella obtenía el 49,65% de los votos frente al 48,70% alcanzado por Cepeda, candidato del Pacto Histórico y heredero político del presidente saliente Gustavo Petro.

La diferencia entre ambos postulantes era de aproximadamente 246.000 votos, en una de las elecciones más reñidas de la historia reciente de Colombia.

Petro denunció irregularidades

Pese a la ventaja registrada por el candidato opositor, el presidente Gustavo Petro pidió cautela y denunció presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

"Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades", manifestó a través de sus redes sociales.

Desde el oficialismo colombiano anticiparon que aguardarán el resultado definitivo del escrutinio antes de reconocer formalmente al ganador de los comicios.

Mientras tanto, la victoria de De la Espriella ya comenzó a generar repercusiones en la región, con mensajes de respaldo de distintos dirigentes alineados con los sectores conservadores y liberales de América Latina.