La Justicia rechazó citar a "Chiqui" Tapia como testigo por el rescate del gendarme Nahuel Gallo

El juez federal Sebastián Ramos rechazó el pedido del fiscal Carlos Stornelli para citar como testigo al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en la causa que investiga los delitos de lesa humanidad cometidos por el régimen que lideró Nicolás Maduro desde 2014.

Uno de los hechos incluidos en el expediente es la detención del gendarme catamarqueño Nahuel Gallo, quien regresó al país el 1 de marzo tras pasar 448 días preso en Venezuela.

El pedido del fiscal y la decisión del juez

Según fuentes judiciales, Stornelli había solicitado que Tapia se presentara en Comodoro Py para declarar como testigo sobre "las circunstancias en que se logró la liberación y traslado" del gendarme.

Gallo ya había prestado declaración testimonial a fines de abril y relató por primera vez los tormentos sufridos durante su cautiverio, además de describir cómo se concretó su liberación, que —según su testimonio— habría sido producto de una negociación impulsada por el titular de la AFA.

Sin embargo, Ramos consideró que la citación no resulta pertinente por el momento.

"Respecto a la medida sugerida por el Sr. Fiscal, considerando que —por el momento— no resulta pertinente dicha declaración con el objeto procesal delimitado en esta investigación, téngase presente la diligencia sugerida para su eventual oportunidad", resolvió el magistrado.

Aunque desestimó la testimonial, el juez dejó abierta la posibilidad de convocar a Tapia en el futuro, lo que anticipa un nuevo intento para que declare.

La querella insistirá con la citación

Desde la querella que lidera el Foro Argentino por la Defensa de la Democracia (FADER), en representación de víctimas venezolanas, adelantaron que pedirán formalmente reconsiderar la decisión.

Para los querellantes, el dirigente podría aportar información clave sobre los funcionarios del régimen chavista que habrían ordenado detener y mantener cautivo a Gallo, y que eventualmente habrían sido interlocutores en las gestiones para su liberación.

La semana pasada, Ramos aceptó como querellante al propio gendarme, que cuenta con patrocinio de abogados del Ministerio de Seguridad.

El trasfondo de la investigación

La causa tramita bajo el principio de justicia universal, que habilita a los tribunales argentinos a investigar crímenes de lesa humanidad cometidos fuera del país.

En ese marco, el juzgado solicitó a Estados Unidos la extradición de Maduro para poder indagarlo en Buenos Aires.

El expediente continúa avanzando y suma nuevos capítulos judiciales en torno al caso que generó fuerte tensión diplomática y política.