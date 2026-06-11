La nueva versión de Adorni contradice lo declarado en el Congreso y las conferencias de prensa

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a quedar en el centro del debate público luego de que reconociera haber omitido informar parte de sus bienes en las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción. La admisión se produjo durante una entrevista televisiva en la que explicó el origen de los fondos incorporados posteriormente mediante rectificaciones y anunció que regularizaría su situación tributaria.

Las nuevas declaraciones contrastan con afirmaciones realizadas por el propio funcionario en distintos ámbitos institucionales durante los últimos meses. Tanto en el Congreso como en conferencias de prensa brindadas en la Casa Rosada, Adorni había sostenido que la totalidad de su patrimonio se encontraba debidamente declarada y que no existía ningún tipo de ocultamiento.

La controversia se produce además en el marco de una causa por presunto enriquecimiento ilícito, donde se analizan gastos, inversiones y movimientos patrimoniales realizados desde su llegada a la función pública.

La declaración que cambió el escenario

Durante una entrevista concedida este miércoles a LN+, Adorni explicó que había comenzado a rectificar sus declaraciones juradas para incorporar bienes y fondos que no habían sido incluidos anteriormente.

En ese contexto afirmó: "Ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos". Asimismo, informó que estaba modificando las declaraciones presentadas ante los organismos de control y que abonaría los impuestos correspondientes sobre los montos regularizados.

Según explicó, la omisión había sido deliberada y respondió a una decisión personal vinculada a la protección de sus ahorros frente a lo que definió como "la vieja política". Sin embargo, durante la entrevista no explicó por qué decidió transparentar esos fondos recién ahora, después de dos años y seis meses de la asunción del gobierno de Javier Milei y en momentos en que la Justicia analizaba movimientos patrimoniales que no coincidían con los bienes declarados.

Lo que había dicho en el Congreso

Las declaraciones realizadas esta semana contrastan con expresiones formuladas por el propio funcionario durante su presentación ante el Congreso de la Nación el pasado 29 de abril.

En aquella oportunidad, las dudas sobre la evolución de su patrimonio ocuparon buena parte de la sesión legislativa. Ante los legisladores, Adorni sostuvo que todos sus bienes estaban correctamente informados.

"En mis declaraciones juradas figuran todos los detalles de los bienes que integran mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna", afirmó entonces.

La frase cobró especial relevancia luego de que el funcionario reconociera públicamente haber omitido informar parte de sus activos y anunciara la rectificación de sus presentaciones ante la Oficina Anticorrupción.

Las conferencias de prensa en la Casa Rosada

Las explicaciones brindadas en el Congreso no fueron las únicas declaraciones previas sobre el tema. El 25 de marzo, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni también se había referido a las versiones que circulaban sobre su patrimonio y denunció una persecución mediática.

En aquella ocasión expresó:

• "Quédense tranquilos que efectivamente todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde".

• "Todo lo que yo tenga que declarar lo declaré".

• "Está todo impecable".

Posteriormente, el 4 de mayo, volvió a abordar la cuestión durante otra conferencia de prensa oficial.

En esa oportunidad leyó un mensaje en el que reiteró una afirmación categórica sobre sus bienes. "Nunca existió ocultación alguna", sostuvo. Las declaraciones formuladas en esos distintos ámbitos son ahora objeto de análisis debido a la admisión posterior de que parte de su patrimonio no había sido incorporado a las declaraciones juradas originalmente presentadas.

Los números observados en la investigación

De acuerdo con la información reunida en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, desde que ejerce funciones públicas Adorni registró movimientos patrimoniales significativos. Según se indicó, se detectaron:

• Gastos por al menos 406.681 dólares, sin incluir gastos corrientes.

• Nuevas deudas por 335.000 dólares.

De acuerdo con la información incorporada a la investigación, los números observados generaron interrogantes respecto de su correspondencia con los ingresos y bienes previamente declarados.

La causa es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, mientras continúan las actuaciones vinculadas al análisis patrimonial del funcionario.

El patrimonio declarado al llegar al Gobierno

Según la información presentada ante la Oficina Anticorrupción al momento de asumir funciones públicas, Adorni había declarado un patrimonio compuesto por distintos bienes inmuebles, un vehículo y ahorros. Entre los activos informados figuraban:

• Un departamento de 115 metros cuadrados en Parque Chacabuco, compartido con su esposa y valuado en 24,1 millones de pesos.

• Un departamento de 105 metros cuadrados en La Plata, registrado a su nombre y producto de una donación, valuado en 14,1 millones de pesos.

• Un automóvil Renault Captur modelo 2019.

• Disponibilidades equivalentes a aproximadamente 25.000 dólares.

Posteriormente incorporó nuevos bienes, entre ellos el departamento donde reside actualmente en Caballito y una vivienda ubicada en el country Indio Cuá. Respecto de esta última propiedad, explicó recientemente que había sido declarada únicamente a nombre de su esposa y que esa situación también sería rectificada para reconocer que fue adquirida por ambos.

Las diferencias entre Milei y Adorni

La controversia también abrió interrogantes sobre el conocimiento que tenía el presidente Javier Milei respecto de la situación patrimonial de su jefe de Gabinete. Durante la entrevista, Adorni sostuvo que el Presidente siempre confió en él y que nunca fue necesario mostrarle documentación respaldatoria.

"Yo al Presidente le dije que tenía todo para demostrarle que todo era falso y el Presidente siempre confió ciegamente en mí. No hizo falta que le muestre nada", afirmó.

Sin embargo, anteriormente Milei había brindado una versión diferente durante una entrevista televisiva. En aquella ocasión aseguró que había revisado información presentada por su funcionario y que los números se encontraban en orden.

"Las cosas que me presentó estaban en orden", sostuvo el mandatario.

Las distintas versiones agregaron un nuevo elemento a una controversia que continúa generando repercusiones políticas, judiciales e institucionales. Mientras avanzan las investigaciones y las rectificaciones patrimoniales, las explicaciones del jefe de Gabinete permanecen bajo análisis y mantienen abierto un debate que sigue ocupando un lugar central en la agenda pública.