Milei salió en defensa de Manuel Adorni y aseguró que "quedó claro que no mintió"

La situación patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a ocupar el centro de la escena política luego de una entrevista televisiva en la que brindó explicaciones sobre sus bienes, confirmó la presentación de su declaración jurada y respondió a las acusaciones vinculadas a una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Tras sus declaraciones, el presidente Javier Milei salió públicamente a respaldarlo y sostuvo que quedó demostrado que el funcionario no mintió.

El apoyo presidencial se expresó a través de las redes sociales, donde Milei republicó un mensaje del cineasta Santiago Oría, quien defendió a Adorni y cuestionó duramente las acusaciones difundidas en los últimos días. La publicación fue compartida por el mandatario apenas finalizó la entrevista brindada por el jefe de Gabinete en el canal LN+.

La intervención del Presidente se produjo en un contexto en el que Adorni buscó explicar el origen de su patrimonio, detallar la composición de sus bienes y responder a los cuestionamientos surgidos tras conocerse diferencias en sus declaraciones patrimoniales.

El respaldo público de Javier Milei

Luego de la entrevista, Javier Milei utilizó su cuenta de X para replicar un mensaje publicado por Santiago Oría. "Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente", señaló el cineasta en el texto compartido posteriormente por el Presidente.

La publicación incluyó además una fuerte defensa del funcionario y una crítica hacia sectores periodísticos que habían informado sobre el caso.

En el mensaje también se afirmó que "la Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente". Asimismo, el texto republicado por Milei sostuvo que "hoy buena parte del periodismo hizo un papelón hablando de una ley de la que no entienden nada, tirando la acusación de 'chorros' a diestra y siniestra con real malicia".

La publicación continuó con nuevas críticas al señalar: "Son unos operadores asquerosos dedicados a ensuciar gente. Actúan sin escrúpulos y no les importa la verdad: solo hacer daño". Finalmente, el mensaje concluyó con una referencia al costo personal de la actividad política: "El costo que pagamos por meternos en esta mierda de la política a ver si podemos cambiar algo de este bendito/maldito país".

La presentación de la declaración jurada

Durante la entrevista, Adorni confirmó que presentó su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción y aseguró que también entregó documentación rectificatoria correspondiente a años anteriores.

Según explicó, el trámite fue realizado antes de concurrir al programa televisivo. Entre los puntos destacados de sus declaraciones, sostuvo:

• Presentó la declaración jurada correspondiente a 2025.

• Entregó rectificaciones de los años 2023 y 2024.

• Lo hizo ante la Oficina Anticorrupción.

• Se puso a disposición de la Justicia.

"La declaración jurada del 2025 la presenté antes de entrar acá, junto con las rectificativas de 2023 y 2024, siempre hablando de la oficina anticorrupción", afirmó. Posteriormente agregó: "Estoy a disposición de la Justicia, como debería ser siempre".

Las explicaciones sobre su patrimonio

Uno de los aspectos centrales de la entrevista estuvo vinculado al origen de los bienes declarados por el jefe de Gabinete. Adorni confirmó que no había declarado unos USD 500.000 que había invertido en bitcoins y explicó que parte de su crecimiento patrimonial se relaciona con ahorros acumulados durante años y con inversiones realizadas junto a su esposa.

El funcionario sostuvo además que cuando ingresó al Gobierno trasladó información de declaraciones anteriores y que esa situación derivó en errores posteriores. "Copié" mi declaración patrimonial y "arrastré el error" al no declarar todos mis bienes, explicó.

Al mismo tiempo, rechazó las acusaciones que pesan sobre él y defendió el origen de su patrimonio. "No soy un chorro, todo lo hice en actividad privada, nunca tuve un cargo público hasta 2023", remarcó durante la entrevista.

Milei sobre Adorni

Los cuestionamientos y su respuesta

En otro tramo de la conversación televisiva, Adorni afirmó haber sido objeto de acusaciones que consideró injustas.

"Han hablado de viajes que nunca existieron, a Río de Janeiro, a Disney. Me han juzgado injustamente", manifestó. También relató parte de su historia personal al referirse al origen de algunos fondos familiares.

"Mi primer dinero lo hago cuando fallece mi papá en el 2002, que lo encontramos en el departamento", indicó. Estas declaraciones formaron parte de una explicación más amplia destinada a responder a las versiones difundidas en torno a su situación patrimonial y financiera.

El respaldo del Gobierno

El jefe de Gabinete aseguró además que recibió apoyo permanente por parte del Presidente y del resto del equipo gubernamental desde el inicio de la controversia. "Desde el primer momento tuve apoyo del Presidente Milei, de Karina y todo el gabinete. Jamás sentí otra cosa, el respaldo es absoluto. Saben que soy un hombre de bien", expresó.

Sus declaraciones buscaron transmitir tranquilidad respecto de su continuidad dentro del Gobierno y despejar especulaciones sobre posibles diferencias internas.

Su futuro político y la relación con Patricia Bullrich

Durante la entrevista, Adorni también respondió a versiones que señalaban una supuesta tensión con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El funcionario negó esas versiones y afirmó: "Me llevo tan bien con ella que mandé a comprar una torta para festejar con ella su cumpleaños mañana".

Respecto de su continuidad en la Jefatura de Gabinete, sostuvo que su intención es permanecer en el cargo, aunque reconoció que la decisión final siempre depende del Presidente.

"Mi idea es seguir siendo jefe de Gabinete, pero el Presidente siempre puede hacer los cambios que considere", expresó.

De esta manera, la entrevista de Manuel Adorni y el posterior respaldo público de Javier Milei colocaron nuevamente el foco sobre las explicaciones patrimoniales del funcionario, en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y de un debate político que continúa generando repercusiones tanto en el ámbito institucional como en las redes sociales.