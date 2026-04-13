La oposición reclama el juicio político contra Adorni en Diputados

El senador José Mayans, jefe del interbloque Popular en el Senado, se pronunció hoy sobre la situación judicial y mediática que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien ha sido señalado por un crecimiento patrimonial acelerado durante sus dos años de gestión como funcionario nacional.

En diálogo con el programa "Contando los Días", conducido por Luisa Valmaggia en Radio Splendid AM 990, Mayans subrayó que la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de analizar la posibilidad del juicio político. Según explicó, este paso inicial es esencial antes de que el Senado pueda intervenir en el proceso de juzgamiento.

Mayans puntualizó:

Acusación: corresponde a la Cámara de Diputados.

Juzgamiento: corresponde al Senado, que evaluará la gravedad de las denuncias y la responsabilidad del funcionario.

El legislador formoseño hizo énfasis en la separación de funciones entre las dos cámaras, destacando que cualquier procedimiento contra Adorni debe respetar el marco institucional y legislativo previsto por la Constitución y las normas parlamentarias vigentes.

Contexto político: la mirada hacia 2027

Más allá del tema judicial, José Mayans aprovechó la entrevista para esbozar su visión sobre las próximas elecciones presidenciales de 2027, enfocándose en la necesidad de consensos dentro del peronismo.

Al respecto, declaró:

"Hay varios compañeros con aspiración", indicando que aún no hay candidaturas definidas.

La búsqueda de acuerdos programáticos será clave para delinear qué políticas y proyectos se impulsarán y cómo se implementarán, según sus palabras: "Hay que llegar a un acuerdo programático. Definir el qué y el cómo".

Entre los posibles aspirantes que Mayans mencionó se encuentran figuras de alto perfil político:

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires.

Sergio Uñac, gobernador de San Juan.

Sergio Massa, ex ministro de Economía y líder del Frente Renovador.

La mención de estos nombres refleja una estrategia de equilibrio territorial y sectorial, considerando gobernadores con apoyo provincial consolidado y dirigentes con experiencia en gestión nacional y económica.

Estrategia de consenso y gobernabilidad

El senador enfatizó que el proceso de selección dentro del peronismo no se limita a candidaturas individuales, sino que debe basarse en un acuerdo programático sólido, que defina prioridades y formas de ejecución.

Esta postura resalta la importancia de:

Diálogo interno entre diferentes bloques y corrientes peronistas.

Articulación de políticas públicas coherentes que puedan presentarse como un proyecto unificado ante la ciudadanía.

Equilibrio entre la representatividad territorial y la experiencia en gestión de cada aspirante, elemento que Mayans considera fundamental para consolidar consensos.