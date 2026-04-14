Vicegobernadores del Norte Grande endurecen su postura contra Milei

Los vicegobernadores del Norte Grande expusieron un diagnóstico crítico y contundente sobre la relación actual entre las provincias de la región y el Gobierno nacional, al que acusaron de mantener una mirada "centralista, como nunca antes", de incumplir con sus obligaciones y de no escuchar los planteos del interior profundo.

La postura fue expresada por la Mesa Ejecutiva del Parlamento del Norte Grande, reunida en Tucumán, en una jornada de intensa actividad legislativa e institucional. Allí, las autoridades regionales remarcaron que mientras los recursos que gira la Nación vienen en baja, las provincias enfrentan un escenario en el que aumentan de manera sostenida sus prestaciones y responsabilidades.

La definición más contundente la formuló el presidente del Parlamento del Norte Grande, el santiagueño Carlos Silva Neder, quien sintetizó el malestar regional con una frase de fuerte peso político: "Los oídos están puestos en otras latitudes, no en el norte grande profundo".

Una agenda regional

La jornada de ayer en la Legislatura de Tucumán estuvo atravesada por una agenda cargada, que incluyó más de 130 dictámenes elaborados por las 13 comisiones del organismo regional.

El Parlamento del Norte Grande busca promover el federalismo y el debate conjunto de políticas productivas, de desarrollo y sociales, y en paralelo a esa labor legislativa los vicegobernadores de las 10 provincias del norte argentino mantuvieron una reunión para:

Analizar la coyuntura actual

Firmar convenios

Escuchar las problemáticas del sector privado

Coordinar una estrategia política común

En ese marco, se concretó además un encuentro con las autoridades de la Federación Económica de Tucumán (FET), mientras que para la sesión plenaria de hoy, prevista a las 10, está pautada la participación de las uniones industriales de la región.

Un reclamo político por federalismo y recursos

Con el vicegobernador Miguel Acevedo como anfitrión, las segundas autoridades provinciales ofrecieron una conferencia de prensa en la que ratificaron la decisión de fortalecer el bloque regional como herramienta política para reclamar mayor federalismo.

Silva Neder puso el foco en la falta de respuestas de la Casa Rosada a los planteos que llegan desde el interior. "En otras gestiones hemos logrado objetivos, que se traduzcan en políticas públicas. Pero hoy, lamentablemente eso no está ocurriendo". Y profundizó su crítica: "Los oídos no es que estén sordos; con mucho respeto lo digo, sino que, tal vez, los oídos están puestos en otras latitudes, en otros horizontes, y no precisamente en este norte grande profundo".

La referencia apuntó al sentimiento compartido por los representantes regionales de que las prioridades nacionales no contemplan las demandas estructurales del norte argentino.

Asimetrías crecientes y rutas intransitables

Acevedo reforzó el diagnóstico al señalar que persisten grandes asimetrías con el centro y el sur del país, y planteó la necesidad de unificar las voces del sector público y privado para levantar una bandera conjunta de la región.

Además, adelantó la intención de que el Parlamento del Norte Grande se reúna este año con mayor frecuencia que la habitual, como forma de sostener una agenda permanente de reclamos. Silva Neder retomó el eje de los gobernadores y explicó que el planteo ante la Nación surge de una realidad concreta como la reducción de recursos coparticipables, la necesidad de mayor eficiencia del gasto público y el crecimiento de las demandas sociales.

"Hoy más que nunca se nota una asimetría muy grande porque el recurso disminuye y, por el otro lado, se incrementan las prestaciones y obligaciones de cada una de las provincias". El vicegobernador santiagueño también cuestionó el retiro del Estado nacional en áreas sensibles. "Hay un Gobierno nacional que se ha abstraído de dar cumplimiento a sus obligaciones, como coadyuvar a la educación, a la salud y al mantenimiento de las vías de comunicación".

Sobre este último punto, alertó que muchísimas rutas están prácticamente intransitables, una situación que, según remarcó, afecta la seguridad personal y obstaculiza la circulación de la producción.

Combustibles, empleo y formación legislativa

Silva Neder sumó otro ejemplo concreto al reclamo: la cuotaparte del impuesto a los combustibles que corresponde a las provincias, y que, según señaló, no está siendo girada. "La Nación percibe, no reenvía y allí viene esa asimetría". La crítica se enlazó con el diagnóstico presentado por la Federación Económica de Tucumán, cuyo titular, Héctor Viñuales, advirtió sobre el impacto de la coyuntura económica en la región.

Entre los principales puntos expuestos por la FET se destacaron:

Tasas superiores al 100%

Acceso al crédito inviable

Altos costos de energía

Suba de alquileres

Baja rentabilidad

Caída de la inversión

Deterioro del empleo

En paralelo, las autoridades del Parlamento del Norte Grande y la Facultad de Derecho de la UNT firmaron un convenio para fortalecer la formación en el ámbito legislativo.

El acuerdo contempla la implementación de la "Diplomatura en Destrezas Teóricas y Prácticas de Derecho Parlamentario", orientada a profundizar la capacitación técnica y profesional, además de establecer descuentos y becas para empleados que deseen cursarla.

Con este conjunto de definiciones, reclamos y acuerdos, el Norte Grande volvió a exhibir una estrategia política de bloque regional, centrada en el federalismo, la defensa de recursos y la articulación con sectores productivos y académicos.