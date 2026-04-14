Milei recibe al presidente checo y prepara un viaje clave a Israel

En un escenario internacional atravesado por la escalada de tensión en Medio Oriente, el presidente Javier Milei retomará este martes con fuerza su agenda exterior con una reunión clave en la Casa Rosada junto al jefe de Estado de República Checa, Petr Pavel.

El encuentro adquiere relevancia por la coincidencia de ambos mandatarios en materia geopolítica, especialmente en su proximidad con Estados Unidos e Israel y en el rechazo a la invasión de Rusia a Ucrania, un punto que ordena buena parte de la agenda diplomática compartida.

No se trata del primer contacto entre ambos líderes. Ya habían mantenido una reunión a fines de junio de 2024, durante la gira europea del mandatario argentino, un viaje que incluyó escalas en España, Alemania y la propia República Checa. La nueva cumbre se concretará, además, a sólo tres días de la partida de Milei hacia Israel, en una secuencia diplomática que muestra la decisión del Gobierno de profundizar su perfil internacional en un momento de alta sensibilidad regional y global.

La visita de Pavel

El mandatario checo arribó al país este lunes por la tarde acompañado por su esposa, Eva Pavlová, y por una delegación empresarial enfocada principalmente en defensa y seguridad, según consignaron medios de ese país. Además del encuentro con Milei, la agenda de Pavel contempla:

Una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem

Una actividad con ciudadanos de origen checo

Un encuentro en la Casa Checa de Buenos Aires

La presencia de una comitiva empresarial vinculada a áreas estratégicas como seguridad y defensa agrega densidad política al encuentro, en línea con el contexto internacional y la agenda de alianzas que viene desplegando la administración libertaria.

Discurso ante el círculo rojo tras el dato de inflación

La jornada presidencial continuará a las 18, cuando Milei encabece la disertación de cierre de la cumbre de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina, un foro clave frente al empresariado y al llamado "círculo rojo". Antes de su exposición, está previsto que participen miembros centrales del Gabinete como Luis Caputo (Economía), Diego Santilli (Interior), Pablo Quirno (Cancillería) y Mario Lugones (Salud).

El discurso presidencial se producirá luego de que se conozca el dato de inflación de marzo, lo que añade un componente político y económico central al mensaje que brindará ante empresarios, inversores y referentes de poder.

Israel, tercera gira oficial

El viernes, Milei iniciará su tercera gira oficial por Israel, en una visita que se desarrollará en medio de las celebraciones por el Día de la Independencia de Israel, previstas para el 21 y 22 de abril.

En ese marco, el mandatario argentino fue elegido para encender una de las antorchas en el Monte Herzl, una distinción inusual que refuerza el carácter estratégico del vínculo bilateral y la cercanía política con el país. La agenda incluirá además un reconocimiento institucional de alto nivel: el presidente israelí Isaac Herzog le entregará a Milei una medalla de honor por su "contribución excepcional al Estado de Israel o a la humanidad a través de su talento, servicio u otros medios".

Señales diplomáticas en medio del conflicto

La nueva gira se inscribe en un contexto internacional marcado por el conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, un escenario frente al cual el Gobierno argentino profundizó en los últimos días sus definiciones diplomáticas. Entre las medidas adoptadas se destacan:

La declaración de la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista

La expulsión del encargado de negocios iraní en Buenos Aires, Mohsen Soltani Tehrani

El avance en el traslado de la Embajada argentina en Israel a Jerusalén

Sobre este último punto, la administración de Milei continúa trabajando en una medida de alto impacto internacional, que el Presidente prometió concretar durante 2026.

Así, entre la recepción de un aliado europeo, el discurso frente al establishment y la inminente gira a Israel, la gestión nacional vuelve a colocar la agenda internacional en el centro de su estrategia política, con definiciones explícitas sobre sus alianzas y su posicionamiento en uno de los escenarios más sensibles del tablero global.