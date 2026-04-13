Jalil se reúne con dirigentes de la Liga Catamarqueña de Fútbol



El gobernador Raúl Jalil recibió este lunes, en Casa de Gobierno, a los dirigentes de los clubes que integran la Liga Catamarqueña de Fútbol, en un encuentro destinado a analizar la situación actual de las instituciones deportivas y evaluar posibles acciones de respaldo.

Durante la reunión, Jalil expresó su compromiso de trabajar en conjunto con las diferentes instituciones deportivas para identificar alternativas y soluciones a la problemática existente en los clubes de la provincia. Además, aseguró que se estudiará un aporte económico a futuro, destinado a fortalecer la infraestructura y la operatividad de las instituciones deportivas.

El encuentro no se limitó a una conversación general, sino que contó con la participación de un amplio equipo ministerial:

Alberto Natella, ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia

Daiana Roldán, ministra de Cultura, Turismo y Deportes

Guillermo Perna, secretario de Deportes

Luz María Soria, secretaria de Estado de Gabinete

Sylvia Giménez, titular de la Liga Catamarqueña de Fútbol

Este grupo permitió que las demandas y propuestas de los clubes fueran analizadas desde distintas áreas del gobierno, asegurando un abordaje integral de la situación.

Plan de Infraestructura Deportiva: avances y logros

Cabe recordar que, dentro del marco del Plan de Infraestructura Deportiva, en 2025 se concretaron importantes obras que beneficiaron a diversas instituciones de la provincia. Entre los proyectos destacados se encuentran:

Club Liberal Argentino: recepción de mejoras en sus instalaciones

Club El Auténtico: finalización de obras en espacios deportivos

Sede de la Liga Catamarqueña de Fútbol: construcción de un Salón de Usos Múltiples y un Playón Deportivo

Asimismo, el plan incluyó aportes directos al club Villa Cubas, reforzando su capacidad operativa y sus espacios de entrenamiento. Estos avances reflejan un compromiso sostenido del gobierno provincial con el deporte local, evidenciando que las acciones no se limitan a la planificación, sino que incluyen ejecución concreta de obras.

Diálogo y cooperación institucional

La reunión de este lunes constituye un paso significativo en la construcción de un modelo de cooperación permanente entre el gobierno de Catamarca y los clubes deportivos. La presencia de autoridades de distintas carteras permitió abordar los temas desde múltiples perspectivas: gestión institucional, seguridad, cultura y deporte.

La titular de la Liga Catamarqueña de Fútbol, Sylvia Giménez, destacó la importancia de este tipo de encuentros para fortalecer la relación entre las instituciones y el Estado, generando un canal de comunicación directo que facilita la planificación de proyectos futuros y el estudio de apoyos financieros.

Por su parte, los ministros y secretarios comprometieron su seguimiento a los casos presentados, señalando que la intención es desarrollar soluciones concretas y sostenibles, con especial énfasis en las necesidades estructurales y operativas de los clubes.

Compromiso con el futuro del deporte

El diálogo entre el gobernador Jalil y los dirigentes deportivos refleja un enfoque estratégico orientado a garantizar que las instituciones locales puedan desarrollarse en un marco de estabilidad y crecimiento. La combinación de aportes económicos, obras de infraestructura y cooperación interinstitucional forma un entramado de soporte que busca consolidar al fútbol catamarqueño como un eje de participación social y deportiva.

Con este tipo de iniciativas, el gobierno provincial ratifica su voluntad de acompañar a los clubes en su desarrollo, no solo mediante proyectos puntuales, sino a través de un acompañamiento sostenido y planificado, que permite a las instituciones deportivas proyectar su futuro con mayor seguridad y previsibilidad.