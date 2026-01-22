La Provincia avanza con intendentes del Este en una agenda conjunta de obras

El Gobierno de Catamarca avanza en la articulación de políticas públicas con los municipios del Este provincial, con el objetivo de consolidar una agenda común de obras y acciones estratégicas en el marco de la planificación del Presupuesto 2026. En ese contexto, el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el vicegobernador Rubén Dusso, mantuvo una reunión de trabajo con los intendentes Raúl Barot (Los Altos), Franco Carletta (Icaño) y Mario Páez (Bañado de Ovanta).

El encuentro permitió analizar el estado de las obras actualmente en ejecución, repasar proyectos en carpeta y establecer lineamientos de trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos municipales, con una mirada puesta en el desarrollo territorial equilibrado y la mejora de la calidad de vida de las comunidades del interior.

Uno de los ejes centrales de la reunión fue el avance de las obras de infraestructura vial en el municipio de Los Altos. Las autoridades repasaron el plan de asfaltado que se ejecuta de manera articulada con el Gobierno provincial, una iniciativa clave para mejorar la conectividad, optimizar la circulación vehicular y garantizar mayor seguridad vial para vecinos y productores de la zona. Desde el Ejecutivo provincial destacaron la importancia de este tipo de intervenciones para fortalecer el desarrollo productivo y facilitar el acceso a servicios básicos.

Asimismo, durante el encuentro se abordó el proyecto de construcción de un Polideportivo en la localidad de Bañado de Ovanta, considerado una obra estratégica para el crecimiento deportivo, social y comunitario del municipio. La iniciativa apunta a generar un espacio adecuado para la práctica de actividades deportivas, recreativas y culturales, con impacto directo en niños, jóvenes y familias de la región. En ese sentido, se remarcó el rol del deporte como herramienta de inclusión social y promoción de hábitos saludables.

En el marco del diálogo institucional, el gobernador Jalil y los intendentes coincidieron en la necesidad de sostener una agenda de trabajo coordinada que permita dar respuesta a las demandas locales, priorizando obras que tengan un impacto concreto en el bienestar de la población. También se evaluaron futuras intervenciones y se analizaron las posibilidades de financiamiento previstas en el Presupuesto 2026, con una visión de planificación a mediano y largo plazo.

Como parte de los acuerdos alcanzados, se definió que el Gobernador realizará en los próximos días una visita al Este provincial. La recorrida incluirá distintos municipios y obras en ejecución, con el objetivo de supervisar los avances, proyectar nuevas intervenciones y mantener un contacto directo con las comunidades y autoridades locales. Desde el Gobierno destacaron la importancia de la presencia territorial como herramienta fundamental para una gestión cercana y eficiente.

De la reunión participaron además la asesora general de Gobierno, Mara Murúa, y los diputados provinciales Juan Carlos Ledesma, Damián Brizuela y Stella Nieva. Por pedido expreso del mandatario provincial, los legisladores trabajarán de manera coordinada con los municipios del Este para receptar demandas, canalizar inquietudes y acompañar la gestión local desde el ámbito legislativo.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que este esquema de trabajo conjunto busca fortalecer el vínculo entre el territorio y la gestión provincial, promoviendo una planificación participativa y una ejecución eficiente de las políticas públicas. En ese sentido, remarcaron que la articulación entre Provincia, municipios y representantes legislativos resulta clave para avanzar en un modelo de desarrollo inclusivo, federal y sostenible en todo el territorio catamarqueño.