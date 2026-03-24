"Las víctimas que quisieron esconder": el Gobierno difundió el video completo por el golpe militar

En el marco del 50° aniversario del golpe de Estado de 1976, el Gobierno difundió este martes el video completo conmemorativo del 24 de Marzo, luego de haber presentado un avance el día anterior. La pieza se inscribe en la línea conceptual que la actual administración viene sosteniendo desde 2024 y 2025, bajo la denominación de "Día de la Memoria por la Justicia y la Verdad Completa", una formulación que marca el posicionamiento oficial respecto de la fecha.

El contenido audiovisual busca aportar una narrativa que, según se desprende del propio mensaje, propone revisar los hechos del pasado reciente desde una perspectiva que incorpore diferentes voces y experiencias. En ese sentido, el video articula testimonios personales que apuntan a reconstruir episodios de la historia argentina desde ángulos diversos.

Testimonios que estructuran el relato

La pieza titulada como "Las víctimas que quisieron esconder", presenta como ejes centrales las voces de Miriam Fernández, identificada como la nieta restituida número 127, y del hijo del ex militar Argentino del Valle Larrabure, quien fue secuestrado en 1974 por integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP).

El testimonio de Fernández introduce una reflexión sobre la construcción de la memoria colectiva y la necesidad, según su mirada, de revisar los relatos históricos. En el video, sostiene: "Para sanar como ciudadanos tenemos que contar la historia verdadera. La sociedad creyó un relato que no fue real, no fue completo"

El dato de su restitución de identidad aparece consignado en el material, donde se indica que la recuperación se produjo en 2027, incorporando su experiencia personal al mensaje general de la pieza.

Por su parte, el hijo de Larrabure reconstruye el episodio del secuestro de su padre, aportando detalles sobre el hecho ocurrido en 1974. En su intervención, señala: "Una noche fue secuestrado por el ERP. Esa noche hubo heridos y muertos. De la historia argentina es el secuestro más largo, duró más de un año"

El relato se enfoca en la dimensión temporal del hecho, destacando la extensión del cautiverio y su impacto dentro de la historia nacional.

El llamado a la unidad como cierre del mensaje

El testimonio del hijo del ex militar no solo se centra en la reconstrucción del episodio, sino que también incorpora una reflexión final orientada hacia el presente. En ese tramo del video, expresa: "Creo que es momento de llamar a la unión de los argentinos, de todos los argentinos. Tenemos un país maravilloso y tenemos que aprovecharlo"

Este cierre introduce una dimensión prospectiva dentro del mensaje, que se articula con la propuesta general del spot de promover una visión integradora.

Continuidad discursiva

El contenido difundido mantiene coherencia con la línea discursiva que el Gobierno ha sostenido en conmemoraciones anteriores, particularmente en 2024 y 2025, donde ya había instalado la noción de "Verdad Completa" como eje interpretativo del 24 de Marzo.

En ese marco, la producción audiovisual no aparece como un hecho aislado, sino como parte de una estrategia comunicacional que busca intervenir en el debate público en torno a la memoria histórica, incorporando testimonios que amplían el espectro de experiencias representadas.

Una pieza audiovisual en el centro del debate

La difusión del video completo en una fecha de alta carga simbólica como el 24 de Marzo posiciona al material dentro de un contexto de fuerte significación histórica y política. La inclusión de testimonios como los de Miriam Fernández y el hijo de Argentino del Valle Larrabure estructura un relato que pone en diálogo distintas miradas sobre el pasado reciente.

El énfasis en conceptos como "historia verdadera", "relato completo" y "unión de los argentinos" atraviesa la narrativa del video, consolidando su orientación y su intención de incidir en la forma en que se recuerda y se interpreta ese período.

De este modo, el spot oficial se suma a las múltiples expresiones que, en el marco del 50° aniversario del golpe de Estado, configuran un escenario donde la memoria continúa siendo un espacio de construcción, disputa y reflexión colectiva.