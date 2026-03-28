Lengua de suegra: el truco casero para revivirla y mantenerla sana, ideal para hogares de Catamarca

La lengua de suegra es una de las plantas más elegidas para decorar espacios interiores, tanto en Catamarca como en el resto del país, no solo por su estética sino también por su resistencia. Sin embargo, aunque no requiere grandes cuidados, puede marchitarse. En esos casos, especialistas aseguran que existe un truco sencillo para devolverle vitalidad.

Cómo es el truco para revivir una lengua de suegra marchita

A través de su cuenta de Facebook Jardín de la Chita, donde reúne más de 2,5 millones de seguidores, una experta en jardinería colombiana compartió un método efectivo para recuperar plantas que se marchitan o no florecen. Según explicó, este remedio no solo sirve para la lengua de suegra, sino también para otras especies.

En primer lugar, advirtió que cuando las hojas se tornan amarillas y secas, suele deberse a una falta de nutrientes. Si esta situación no se corrige a tiempo, la planta puede deteriorarse por completo.

Para revertirlo, detalló un procedimiento simple. "Lo primero que yo hago es agregar un litro de agua en cualquier recipiente y dejar todos los ingredientes la noche anterior, para que suelten todos sus nutrientes", explicó en un video que acumula casi nueve millones de visualizaciones.

Luego, indicó los componentes de la mezcla: un puñado de arroz, media cucharadita de bicarbonato de sodio y un chorrito de vinagre. Según señaló, estos ingredientes ayudan a nutrir la planta, mejorar el sustrato y combatir posibles plagas.

Tras dejar reposar la preparación durante 24 horas, se debe colocar en una regadera y aplicarla alrededor de la planta. "Todos estos ingredientes van a permitir que nuestra planta empiece a darnos flores", aseguró.

En cuanto a la frecuencia, recomendó usar la mezcla cada 15 días hasta observar mejoras. Luego, se puede espaciar a una vez por mes y, cuando la planta ya esté florecida, aplicarla cada tres o cuatro meses.

Como advertencia, remarcó que el líquido no debe colocarse directamente sobre las hojas, especialmente en interiores. El exceso de humedad en ambientes poco ventilados puede generar hongos, ennegrecimiento y hasta pudrición.

Otros trucos para recuperar una lengua de suegra caída

Además del preparado casero, existen otros cuidados fundamentales para mantener la planta en buen estado:

Revisar el riego y el sustrato: el exceso de agua es el principal enemigo. Si la tierra está muy húmeda, se debe dejar secar completamente antes de volver a regar.

el exceso de agua es el principal enemigo. Si la tierra está muy húmeda, se debe dejar secar completamente antes de volver a regar. Ajustar la luz: aunque tolera poca iluminación, necesita luz indirecta brillante para crecer firme. Ubicarla cerca de una ventana sin sol directo favorece su recuperación.

aunque tolera poca iluminación, necesita luz indirecta brillante para crecer firme. Ubicarla cerca de una ventana sin sol directo favorece su recuperación. Eliminar hojas dañadas: las hojas amarillas o blandas no se recuperan, por lo que conviene cortarlas con herramientas limpias para que la planta concentre su energía en las partes sanas.

las hojas amarillas o blandas no se recuperan, por lo que conviene cortarlas con herramientas limpias para que la planta concentre su energía en las partes sanas. Evitar cambios bruscos: mantenerla en un ambiente estable, sin corrientes de aire ni variaciones extremas de temperatura, es clave para su desarrollo.

Estos cuidados, sumados al truco compartido por especialistas, pueden marcar la diferencia para mantener la lengua de suegra saludable y vigorosa en cualquier hogar.