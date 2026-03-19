Libertad de prensa: ADEPA alerta sobre tensiones con el poder político

La salud de las instituciones republicanas y la calidad de la deliberación democrática en el país enfrentan hoy un panorama complejo, caracterizado por una creciente hostilidad hacia la labor informativa y un debilitamiento de los canales de comunicación tradicionales. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) presentó recientemente su informe semestral de Libertad de Prensa, un documento que arroja luz sobre el marcado deterioro del debate público en la Argentina. El análisis de la entidad se sitúa en un contexto atravesado por fenómenos que erosionan el tejido social, tales como la polarización extrema, la fragmentación de los discursos en la esfera digital y, fundamentalmente, las crecientes tensiones que se manifiestan entre el poder político y los medios de comunicación independientes.

El documento fue dado a conocer de manera oficial en el marco de la 190ª Junta de Directores de la institución, un encuentro que reúne a los principales editores y directivos de medios de todo el país. La lectura del informe estuvo a cargo de Daniel Dessein, quien en su carácter de presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información fue el encargado de articular las preocupaciones más urgentes del sector. Durante su intervención, Dessein destacó una premisa fundamental para la convivencia civil al señalar que "la democracia y la libertad requieren del diálogo". En este entramado de contrapesos, el directivo remarcó que el periodismo profesional cumple un rol central como mediador y fiscalizador que no puede ser sustituido ni degradado sin afectar directamente el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.

Hostigamiento y la responsabilidad del ejemplo republicano

Uno de los ejes transversales que recorre el informe es la profunda preocupación por el deterioro del clima de respeto institucional. ADEPA ha sido enfática al señalar que, si bien la crítica hacia el periodismo es un ejercicio no solo legítimo sino necesario en cualquier sociedad abierta y plural, esta no debe bajo ninguna circunstancia transformarse en prácticas sistemáticas de hostigamiento. La distinción entre el disenso argumental y el ataque personal o institucional resulta clave para la entidad, que observa con alarma cómo se traspasan ciertos límites de tolerancia en el discurso público.

El texto sostiene una demanda directa y clara hacia la cúpula de la administración estatal al afirmar que "el presidente de la Nación y las autoridades deben dar un ejemplo de comportamiento republicano". Esta advertencia no es menor ni puramente formal, ya que el informe destaca la existencia de un "peligroso efecto contagio" de estas conductas hacia el resto de la sociedad. La entidad argumenta que, cuando el discurso oficial valida la agresión, la descalificación o el señalamiento del mensajero, se genera un clima de época donde la intolerancia se derrama hacia otros sectores sociales, erosionando las bases del intercambio de ideas y aumentando la vulnerabilidad de quienes ejercen la profesión periodística en el territorio.

Un mapa de restricciones y el riesgo de la "verdad oficial"

El relevamiento de ADEPA no se limita a una descripción teórica de la situación, sino que detalla una serie de situaciones fácticas registradas en los últimos meses que atentan contra la libertad de expresión. Entre los puntos más críticos, el informe menciona las intimidaciones y agresiones físicas o verbales sufridas por periodistas durante la realización de coberturas en la vía pública, así como casos de censura judicial que impiden la difusión de información de alto interés social. También se denunciaron restricciones al acceso a la información pública, mediante trabas burocráticas o negativas explícitas, y presiones que provienen de diversos ámbitos del poder, abarcando incluso el mundo del espectáculo y el sector deportivo.

Asimismo, la entidad manifestó su inquietud ante la creación de la denominada Oficina de Respuesta Oficial. Según la visión de los directores de medios, este tipo de organismos podría derivar en dinámicas de estigmatización hacia el periodismo al intentar establecer una suerte de arbitraje sobre la veracidad de los contenidos. Frente al avance de la desinformación, ADEPA reafirmó que la mejor herramienta no es la imposición estatal de una "verdad oficial", sino el fortalecimiento de un sistema plural de medios independientes que garantice el contraste de datos. El informe concluye con un llamado urgente a reforzar el diálogo institucional y a garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio del periodismo, fundamentando que el acceso a la información es, en última instancia, un derecho fundamental de todos los ciudadanos que el Estado debe proteger.