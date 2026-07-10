Milei defendió su proyecto para limitar el gasto del Estado y desafió a la oposición

El presidente Javier Milei volvió a respaldar el paquete de reformas que impulsa el Gobierno para modificar el funcionamiento del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y defendió la implementación de un mecanismo de shutdown destinado a limitar el gasto del Estado cuando los recursos disponibles no alcancen para afrontar las erogaciones previstas.

Durante una entrevista con radio NOW, el mandatario sostuvo que ambas iniciativas forman parte de una estrategia orientada a modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria y a evitar, según explicó, la repetición de prácticas fiscales que atribuyó a las últimas décadas.

En ese contexto, Milei envió un mensaje dirigido al Congreso al sostener que "el que esté en contra del shutdown del Estado está a favor de los presupuestos desequilibrados", en referencia al debate que, según anticipó, se abrirá cuando los proyectos lleguen al ámbito legislativo.

Críticas a la Carta Orgánica del Banco Central

El Presidente cuestionó la actual Carta Orgánica del Banco Central, al considerar que las modificaciones incorporadas durante el kirchnerismo alteraron el objetivo de la entidad monetaria. En ese sentido, expresó: "La carta orgánica que hizo el kirchnerismo está diseñada para que usted pase por el Banco Central, levante la mano y le tiren con un fajo de dinero. Es un disparate".

A partir de esa crítica, sostuvo que la primera modificación que propone consiste en que el organismo tenga un único objetivo: "Preservar el valor de la moneda". Asimismo, indicó que el segundo eje central de la reforma apunta a establecer la "prohibición total y absoluta de financiar al fisco", al considerar que esa práctica fue una de las causas de los desequilibrios económicos.

Para fundamentar esa postura afirmó que "toda la decadencia argentina deriva del déficit fiscal" y cuestionó las políticas que, según manifestó, justificaron el incremento del gasto público.

En ese marco expresó: "Haciendo alegato de que se preocupa por la gente y que le quiere poner humanidad a la política económica terminan siendo lo más inhumanos, porque con esa estupidez de sensiblera generaron déficit fiscal durante 123 años y le arruinaron la vida a los argentinos".

El shutdown y el desafío al Congreso

Milei sostuvo que el tratamiento parlamentario de estas reformas podría generar resistencia y anticipó que espera "ruido en el Congreso" cuando los proyectos sean debatidos.

Según manifestó, quienes rechacen las modificaciones deberán explicar su postura ante la sociedad. "Que le expliquen a los argentinos que los quieren seguir estafando. Esto es cambiar una ley que ha traído 90 años de decadencia a la Argentina", afirmó.

Además, aseguró que la nueva Carta Orgánica "termina con 91 años de abuso de la política al sector privado vía inflación" y remarcó que el equilibrio fiscal "ya está por ley". Respecto del mecanismo de shutdown, explicó que su objetivo consiste en impedir que el Estado continúe ejecutando gastos cuando los recursos disponibles resulten insuficientes.

Según detalló, la herramienta busca evitar que futuras administraciones aprueben presupuestos con gastos subestimados o ingresos sobreestimados, una práctica que, de acuerdo con su diagnóstico, provocó desequilibrios fiscales durante décadas.

El mandatario volvió a insistir en su defensa de la iniciativa al sostener: "El que esté en contra del shutdown quiere decir que está a favor de presupuestos desequilibrados". También vinculó esa posición con "la irresponsabilidad fiscal", "los gastos desmesurados" y "el abuso de la política contra los argentinos de bien".

Balance económico y los cuestionamientos

Durante la entrevista, Milei también realizó una evaluación de la situación económica y reivindicó los resultados alcanzados por su gestión. Según afirmó, la economía alcanzó el "máximo de nivel de PBI de la historia, máximo de consumo privado de la historia y máximos de exportaciones de la historia".

Además, proyectó que "Argentina en 10 años duplicaría el PIB y en 20 años lo cuadruplicaría".

El Presidente sostuvo que esos resultados se obtuvieron "a pesar de todo" y dirigió críticas hacia diversos sectores. "Esto lo logramos a pesar de la oposición destructiva, a pesar de los periodistas, a pesar de los que intentaron un golpe de Estado, a pesar de los empresarios que quisieron romper el modelo, a pesar de los economistas que llamaban al fin del mundo", expresó.

Posteriormente aclaró que el mérito correspondía a la sociedad al señalar: "No es que lo logramos nosotros, lo lograron los argentinos porque, a pesar del clima horrible que armaron, en el mes de octubre sacamos 41% de los votos y le sacamos 17 puntos de diferencia al kirchnerismo. Eso en una elección nacional hubiera sido ganar en primera vuelta".

También cuestionó a economistas y comunicadores que, según indicó, habían pronosticado una depresión económica, un escenario de estanflación y una fuerte caída de la actividad.

Frente a esas proyecciones, destacó el crecimiento del Producto Bruto Interno durante el primer trimestre y atribuyó esos pronósticos a "la mala intención", al "odio visceral" hacia su figura o a un "marco analítico precario".

La confianza en Messi, Scaloni y la Selección argentina

Sobre el cierre de la entrevista, el Presidente dejó por un momento los temas económicos para referirse al presente de la Selección argentina en el Mundial.

Milei manifestó su confianza en el equipo dirigido por Lionel Scaloni y destacó la presencia de Lionel Messi como uno de los principales motivos de su optimismo. "Mi confianza radica en que Argentina tiene al mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, sumado al hecho de que tiene un director técnico con una capacidad de liderazgo extraordinaria", sostuvo.

Además, elogió la tarea del entrenador al señalar que "tener que acomodar los egos de superestrellas no es un trabajo para cualquiera".

Al analizar el triunfo frente a Egipto por los octavos de final, consideró que la Selección fue superior durante gran parte del encuentro y recordó una frase asociada a Carlos Bilardo para resumir su visión del partido.

"Los goles se hacen, no se merecen. Esto es bilardismo puro", afirmó. Finalmente, expresó su deseo de que esa victoria represente "una inyección anímica" para el plantel y permita que el equipo "pueda seguir avanzando" en el Mundial.