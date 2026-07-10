Volverán a pagar la pensión de CFK, pero le quitan la zona austral y aplican un descuento

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó a la Justicia que a partir del 1 de agosto restablecerá el pago de la pensión extraordinaria correspondiente a Cristina Kirchner como ex Jefa de Estado, en cumplimiento de una medida cautelar dictada por la Justicia. La decisión implica que la ex presidenta volverá a percibir un haber mensual bruto de 15.683.154,06 pesos, aunque el Gobierno aplicará distintos descuentos sobre ese monto mientras continúa impulsando acciones judiciales para impedir que el beneficio se mantenga de manera definitiva.

La determinación se produce mientras Cristina Kirchner cumple la condena del caso Vialidad bajo arresto domiciliario en su vivienda de San José 1111, tras haber sido condenada a seis años de prisión por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una causa que además contempla el reclamo de un decomiso por 685.000 millones de pesos.

La restitución ordenada por la Justicia

La abogada de la ANSES comunicó formalmente al juzgado que el organismo previsional procederá a reincorporar el beneficio extraordinario en cumplimiento de la medida cautelar vigente.

En el escrito remitido a la Justicia se señala que el haber mensual bruto asciende a 15.683.154,06 pesos, sobre el cual se efectuarán los descuentos establecidos por la legislación vigente, entre ellos los correspondientes a la obra social y, en caso de corresponder, al impuesto a las ganancias. La restitución del beneficio llegó después de que Cristina Kirchner judicializara la decisión adoptada por el Gobierno de Javier Milei, que había dispuesto la baja de la pensión de privilegio luego de que la condena por el caso Vialidad recibiera el denominado doble conforme por parte de la Cámara de Casación.

Mientras el beneficio extraordinario será restablecido, la diferencia con el régimen previsional común también quedó reflejada en los montos informados. Según se indicó, la jubilación mínima abonada por la ANSES en julio de este año asciende a 411.898 pesos.

Los descuentos que aplicará el Gobierno

Además de las deducciones legales habituales, el Gobierno informó que implementará dos descuentos adicionales sobre el beneficio restablecido.

Entre las medidas comunicadas al juzgado figura que la pensión no incluirá el adicional por zona austral. Según explicaron fuentes judiciales citadas en la documentación, la decisión responde a que Cristina Kirchner cumple actualmente su condena en el barrio porteño de Monserrat.

La ANSES fundamentó este criterio señalando que el Tribunal Oral Federal 2, encargado de ejecutar la condena del caso Vialidad, estableció que la ex presidenta permanece bajo arresto domiciliario en la vivienda ubicada en San José 1111, razón por la cual el organismo considera que no corresponde liquidar el adicional por zona austral.

La segunda medida consiste en un descuento mensual de 3.136.630,81 pesos, monto que será retenido hasta alcanzar un total de 660.052.338,87 pesos. Según expresó la ANSES, esa suma corresponde al recupero de fondos que el organismo entiende fueron percibidos de forma indebida durante la vigencia del beneficio previsional.

Asimismo, el organismo recordó que el restablecimiento de la pensión también contempla una retención equivalente al 20% del haber mensual, destinada precisamente al recupero de esos fondos.

La postura del Gobierno nacional

Desde la Casa Rosada sostienen que Cristina Kirchner no reúne las condiciones para percibir una pensión de privilegio, debido a que existe una condena firme por hechos de corrupción. Una fuente judicial indicó que la ex mandataria "se encuentra condenada por corrupción, con un fallo al que le dio firmeza la Corte Suprema de Justicia de la Nación", argumento que sustenta la posición oficial.

No obstante, desde la ANSES aclararon que el organismo debe cumplir la orden judicial vigente, razón por la cual procederá a dar nuevamente de alta el beneficio en el sistema previsional mientras continúa el trámite judicial.

En la presentación realizada ante el juzgado, el organismo expresó que "sin perjuicio del recurso de queja deducido ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación", dará cumplimiento a la medida cautelar y procederá durante agosto de 2026 al restablecimiento del beneficio que había sido dado de baja a finales de 2024.

La estrategia judicial continúa

El conflicto entre el Gobierno nacional y Cristina Kirchner permanece abierto en el ámbito judicial. El Ministerio de Capital Humano, del cual depende la ANSES, presentó el 6 de mayo un recurso de queja ante la Corte Suprema con el objetivo de revertir la resolución que ordenó restituir la pensión.

La cartera sostuvo que agotará todas las instancias judiciales para impedir que la ex presidenta continúe percibiendo esas asignaciones, al considerar que se trata de una persona condenada penalmente por delitos contra la Administración Pública. Para las autoridades del organismo previsional existen "múltiples razones legales" que respaldan la presentación realizada ante el máximo tribunal.

Entre los argumentos reiterados figura que resulta inadmisible que una persona condenada por delitos contra el Estado acceda a una pensión de privilegio de carácter millonario, mientras además reclama el cobro de una jubilación honorífica de naturaleza excepcional.

El origen del conflicto

La controversia comenzó en noviembre de 2024, cuando el Gobierno de Javier Milei resolvió dar de baja la jubilación de privilegio que percibía Cristina Kirchner. La decisión fue adoptada luego de que la Justicia ratificara la condena a seis años de prisión en la causa por corrupción conocida como Vialidad.

En ese momento, el monto que la ex presidenta dejaría de percibir superaba los 21 millones de pesos mensuales, situación que derivó en una disputa judicial entre Cristina Kirchner y la ANSES.

La discusión gira en torno al alcance de la Ley 24.018, normativa que establece que este tipo de asignaciones "se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo".

Mientras la medida cautelar obliga al organismo previsional a reactivar el beneficio desde agosto, la resolución definitiva dependerá de lo que determine la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde continúa en trámite el reclamo impulsado por el Gobierno nacional para dejar sin efecto el pago de la pensión extraordinaria.