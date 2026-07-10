Milei inicia una gira internacional y suma una visita a Jair Bolsonaro

El presidente Javier Milei adelantó una intensa agenda internacional para las próximas semanas, que incluirá visitas a Brasil, Perú, Colombia y Ecuador, en una gira que el propio mandatario vinculó con la estrategia de política exterior de su administración y con la búsqueda de nuevas inversiones y mayores oportunidades de comercio para la Argentina.

Durante una extensa entrevista concedida a radio Now 97.9, el jefe de Estado brindó detalles del cronograma previsto para la segunda quincena de julio y los primeros días de agosto, al tiempo que defendió los resultados obtenidos por sus viajes al exterior, los cuales, según sostuvo, ya comenzaron a traducirse en importantes anuncios de inversión para el país.

Milei presentó esta serie de traslados como parte de una política destinada a profundizar la apertura internacional de la Argentina. "Tengo un poco cargada la agenda", expresó el mandatario, antes de definirse como "un presidente dispuesto a abrirse al mundo".

Brasil será la primera escala de la gira

El primer destino del recorrido será Brasil, donde el Presidente tiene previsto viajar el 25 de julio. Según explicó, permanecerá en San Pablo para participar del acto en el que, de acuerdo con sus declaraciones, Flavio Bolsonaro será ungido candidato presidencial.

Durante la entrevista también confirmó una actividad que agrega un componente político a su visita al vecino país. Milei afirmó que aprovechará su estadía para trasladarse hasta Brasilia con el objetivo de saludar al ex presidente Jair Bolsonaro.

El mandatario realizó este anuncio al describir su agenda internacional y señaló que reservará tiempo para concretar ese encuentro durante su permanencia en territorio brasileño.

Un recorrido por cuatro países

La agenda presidencial continuará inmediatamente después de la visita a Brasil. Milei explicó que el 26 de julio regresará a la Argentina para asistir a la inauguración de la muestra en La Rural, en una estadía que describió como breve debido a los compromisos internacionales previstos.

Posteriormente, el 28 de julio, viajará a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori. La gira continuará el 7 de agosto, cuando el mandatario se trasladará a Colombia para participar de la asunción de Abelardo de la Espriella como presidente.

Finalmente, también visitará al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, con quien aseguró que mantiene acuerdos pendientes de firma.

De esta manera, el Presidente concentrará en un período de aproximadamente dos semanas una agenda de encuentros con mandatarios y dirigentes políticos de distintos países de la región.

La búsqueda de mayor comercio e inversiones

Durante la entrevista, Milei explicó que el principal objetivo de estas actividades internacionales es ampliar la inserción económica de la Argentina. En ese sentido sostuvo que "Argentina tendría que tener el triple de comercio que el que tiene", al considerar que una expansión de esa magnitud representaría un nuevo impulso para el crecimiento económico.

El jefe de Estado también defendió la utilidad política y económica de sus recorridas internacionales.

"Funcionan bastante bien mis viajes", afirmó, al sostener que la exposición de la Argentina en distintos escenarios internacionales está generando resultados concretos en materia de inversiones.

Según expresó, la estrategia de "ir a mostrar el caso argentino en el mundo" está dando resultados "en términos de conseguir inversiones".

La defensa del RIGI y del SuperRIGI

Como parte de sus argumentos, Milei volvió a destacar los resultados obtenidos a través del RIGI. El Presidente aseguró que mediante ese régimen ya se consiguieron USD 150 mil millones en inversiones.

Además, anunció la existencia de un proyecto por USD 2.200 millones vinculado al denominado SuperRIGI, orientado al sector de la energía nuclear. Según explicó, esa iniciativa podría convertirse en el primer proyecto comprendido dentro del SuperRIGI en caso de obtener media sanción.

El mandatario presentó estas cifras como un respaldo a la estrategia económica impulsada por su administración y vinculó directamente esos resultados con la promoción internacional de la Argentina.

Las diferencias con algunas provincias

Durante la entrevista, Milei también fue consultado acerca de la posición de los gobernadores frente al RIGI y al SuperRIGI. Su respuesta buscó establecer una diferencia entre las provincias que decidieron adherir al régimen y aquellas que no acompañaron la iniciativa.

"No sé, pregúntele a Rolando Figueroa cómo se siente con el RIGI", respondió el Presidente en referencia al gobernador de Neuquén. Posteriormente afirmó que "a todos los que adscribieron al RIGI les está yendo muy bien", al destacar los beneficios que, según su visión, genera la adhesión al régimen.

En contraste, cuestionó a las provincias que permanecen fuera del esquema. Milei sostuvo que Buenos Aires, Formosa y La Rioja son los únicos distritos que no están recibiendo esos beneficios debido a que, según expresó, sus gobiernos, "por cuestiones ideológicas o por oponerse a todo lo que hace el gobierno", están "condenando a sus poblaciones".