Luis Caputo aseguró que la inflación de marzo estará por arriba del 3%

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Inflación de marzo superará el 3%, anticipa el ministro Caputo en vísperas del IPC

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El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuye los aumentos de precios a factores estacionales y del sector energético, mientras proyecta un escenario de desinflación a partir de abril. Los datos oficiales se conocerán este martes.

La inflación de marzo: un número que preocupa

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó este lunes que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, en línea con las estimaciones de diversas consultoras privadas. Esta cifra se conocerá oficialmente con la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), prevista para este martes 14 de abril a las 16.

El funcionario explicó que los datos de marzo reflejan un shock puntual en los precios, especialmente en aquellos vinculados al petróleo, lo que se traduce en aumentos en rubros como pasajes de avión de cabotaje y transporte en general. Además, mencionó la influencia de la estacionalidad en la educación, con ajustes típicos propios del inicio del ciclo lectivo.

Factores determinantes del aumento

Durante sus declaraciones, Caputo detalló los elementos que impulsaron la inflación:

Aumento de combustibles: A pesar de los anuncios previos, la nafta continúa incrementando, impactando directamente en los costos de transporte y servicios relacionados.

Efectos estacionales en educación: Marzo, tradicionalmente un mes de ajustes en matrículas y cuotas escolares, contribuye al alza de precios en este sector.

Impacto del petróleo: El encarecimiento de los costos asociados al petróleo se reflejó en distintos sectores económicos, desde transporte hasta servicios vinculados al consumo energético.

El ministro subrayó que estos factores son puntuales y que no representan necesariamente una tendencia estructural, marcando la diferencia entre el comportamiento de marzo y las proyecciones para los meses siguientes.

Optimismo para los próximos meses

Pese a la preocupación que genera la cifra de marzo, Caputo adoptó un tono optimista respecto al futuro inmediato de la economía. Afirmó que "a partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento" y aseguró que "se vienen los mejores meses" en materia económica.

El titular del Palacio de Hacienda asoció este optimismo a la expectativa de un control más estable de los precios y a la implementación de políticas económicas que permitirían mitigar los efectos inflacionarios.

Contexto y agenda internacional

Las declaraciones se realizaron durante la presentación del libro "Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso", del analista Salvador Di Stefano, en la Bolsa de Comercio de Rosario. Este evento reunió a economistas y actores del sector financiero, generando un marco propicio para analizar la evolución reciente de la inflación.

En paralelo, Caputo se prepara para viajar a Washington D.C., donde participará en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial. Estas reuniones se desarrollan en un contexto clave para la agenda económica argentina, especialmente en la búsqueda de acuerdos y políticas que puedan sostener la estabilidad financiera y promover el crecimiento en los próximos meses.

Mirada integral sobre marzo y abril

La combinación de incrementos de precios energéticos y ajustes estacionales en educación situó a marzo por encima del 3% en inflación, según anticipa Caputo. La continuidad del aumento de la nafta sugiere que abril podría registrar también cifras elevadas, aunque el Gobierno confía en que el proceso de desinflación proyectado comenzará a notarse en los meses siguientes.

El desafío ahora consiste en observar cómo estos factores puntuales interactúan con la política económica, el control de precios y los acuerdos internacionales, elementos que definirán la trayectoria de la inflación y del crecimiento en lo inmediato.