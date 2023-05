Marchioli apuntó a la necesidad de consensos y unidad para gobernar y transformar Catamarca

El diputado y presidente de la UCR provincial Alfredo Marchioli, ponderó la cantidad de personas con el anhelo y expresiones de deseos de ser candidatos a gobernador, al tiempo que apuntó a la voluntad de diálogo y unidad para lograr el mejor candidato del Frente Electoral en el que se encuentran trabajando.

"Pueden haber declaraciones de algún dirigente o legislador que haya estado molesto circunstancialmente, pero eso no quiere decir que estemos partidos" sostuvo el dirigente boinablanca tras remarcar la necesidad de tener madurez, cintura y los tiempos para entender.

En este sentido garantizó que existen reuniones, como diálogos, nuevas convocatorias y acuerdos en los que se determinó que "el único límite son quienes hoy están gobernando".

"Estamos de acuerdo en que conformemos el Frente electoral y los convoquemos a los todos los actores de la oposición y es lo que hicimos" precisó el presidente del radicalismo catamarqueño apuntando que no bajarán los brazos en la búsqueda de que la Unión Cívica Radical, como columna vertebral, le puede entregar a los catamarqueños una alternativa no tan solo que tenga grado de atractividad para conseguir la mayoría de voluntades, sino con la capacidad de gobernar y transformar Catamarca.

En relación a los diversos candidatos que se muestran desde la oposición, Marchioli sostuvo que son sólo expresiones o anhelos hasta que no llegue el 24 de junio en que se presenten las listas, no obstante, precisó no caberle ninguna duda de que "todos estaremos dispuestos a deponer anhelos y aspiraciones para componer la mejor oferta".

Si bien Marchioli comentó que es parte de visibilizarse en esa expresión de anhelo para que todos sean tenidos en cuenta a la hora de conversar, dialogar y conformar una oferta electoral, también subrayó que "a medida que vayan pasando los días habrá realidades que se irán imponiendo y allí se iŕan logrando consensos y voy a trabajar para eso", sentenció.

"Creo en esas 6 o 7 personas con anhelo y expresiones de ser gobernador que tienen la vocación de servicio y el compromiso social, primero para responder las demandas de los catamarqueños, generar la Catamarca que tanto nos merecemos y para eso se necesita diálogo, generosidad y estoy absolutamente convencido que son personas de bien que quieren lo mejor para Catamarca", enfatizó.

Para el dirigente, se trata de una construcción de consensos que a medida que pasen los días se irán materializando y consolidando.

"En este estado de incertidumbre generado por el gobierno, la sociedad está esperando de nosotros la máxima madurez posible y yo como presidente de partido voy a hacer todos los esfuerzos necesarios para que así sea", pronunció.

Coincidencias

En cuanto a los puntos de coincidencias que hoy se manejan con por lo menos ocho partidos con los que se viene dialogando, Marchioli señaló el tema de la "Justicia que no da para más".

"Fueron parte de los comunes denominadores con los distintos partidos políticos ls necesidad de generar un cambio de gobierno porque hoy los catamarqueños no tienen garantizados los servicios básicos como lo es la educación y la salud y vemos una absoluta insensibilidad del gobierno de la provincia con respecto a la situación de pobreza donde no hay ninguna iniciativa que mejore los ingresos de los catamarqueños. Hay anuncios de grandes negocios de la minería e incluso se habla del turismo con datos que tampoco son creíbles" explicó.