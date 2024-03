Martín Menem firmó una resolución para dar marcha atrás con el aumento del 30% a diputados y senadores

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, firmó una resolución para retrotraer el aumento de las dietas de los diputados y senadores. Resta la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel. Una vez que la titular del Senado también firme, quedará sin efecto el aumento del 30%.

Según informaron desde el entorno de Menem, los legisladores “van a tener que devolver la plata en uno o dos meses”.

La polémica por el aumento de casi un 30% en los sueldos de los diputados y senadores

A fines de febrero, Martín Menem había anunciado el aumento del 28% para los empleados del Congreso, que se iba a pagar en dos partes: un 16% en enero y otros 12% en febrero. El acuerdo firmado con la Asociación del Personal Legislativo, ATE Congreso, y UPCN, se cerró el 23 de febrero, con salarios que regían hasta diciembre, donde el sueldo más bajo de los empleados del Congreso pasó a ser de casi $407.000 y el más alto de se ubicó en $1.443.632.

Sin embargo, el acuerdo no detallaba que eso también se aplicaría a las dietas que perciben los 329 diputados y senadores. Los diputados nacionales pasaron de cobrar $1.567.000 en enero a $1.984.000 en febrero. A esas cifras hay que sumarle el plus de $464.090,29 por desarraigo que perciben buena parte de los diputados y senadores que no son representantes de la Ciudad de Buenos Aires, los pasajes tanto de micros de larga distancia como de aviones y los gastos de representación.

El enojo de Javier Milei por el aumento a los legisladores

La noticia provocó el enojo del presidente Javier Milei, que dijo no estar de acuerdo “con que los diputados se aumenten el sueldo” y declaró que le había pedido a Martín Menem “que diera marcha atrás con el aumento”.

“Que no me vengan con que la están pasando mal porque hay muchísima gente que la está pasando peor. El 60% de la Argentina es pobre”, afirmó en declaraciones televisivas.

A modo de defensa, Menem admitió desconocer la “Ley de Enganche”, que desde 2011 les permite a los legisladores recibir el mismo incremento otorgado al personal del Congreso.

“Si toda la gente hace un esfuerzo, el Poder Legislativo no debería ser ajeno a esto”, expresó Menem el jueves en declaraciones radiales, al anticipar que daría marcha atrás con el aumento.

Después de eso, en su cuenta de X, Menem aclaró: “Por orden del Presidente Javier Milei, vamos a presentar un proyecto para RETROTRAER el aumento que fue otorgado a diputados y senadores de la Nación de manera automática, debido a la resolución 0013/11 firmada por el ex-presidente del Senado Amado Boudou y el ex-presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez en el año 2011. Los diputados y senadores de la Nación bajo ningún punto de vista deben quedar ajenos a realizar el sacrificio que está realizando el pueblo argentino para salir de la crisis”.