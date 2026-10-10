Martín Menem marcó límites a las alianzas de Milei y pidió acuerdos con una misma agenda política

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, se refirió a las diferencias internas del oficialismo y a las negociaciones con los gobernadores de cara a las elecciones de 2027. Durante un acto de La Libertad Avanza en Tigre, el dirigente defendió la necesidad de construir acuerdos políticos que trasciendan los resultados electorales inmediatos.

«El tema del armado político es un tema muy complejo», afirmó Menem durante la actividad, en la que compartió escenario con el diputado nacional y referente bonaerense del espacio, Sebastián Pareja.

Sus declaraciones se producen en medio de las discusiones dentro del oficialismo sobre la estrategia electoral para el próximo año y la posibilidad de establecer alianzas con otros espacios políticos.

En su exposición, Menem planteó el dilema entre priorizar una victoria electoral o construir un proyecto político de largo plazo. «¿Queremos ganar una elección o queremos un país para los próximos 40 años?», preguntó, al referirse a las tensiones que surgen al momento de definir acuerdos.

En esa línea, sostuvo que una cosa es buscar un triunfo en las urnas y otra, garantizar las condiciones para que la Argentina pueda desarrollarse durante las próximas décadas.

El titular de la Cámara baja reconoció que para el Gobierno sería más sencillo «avanzar y cerrar acuerdos rápidamente con cuanto gobernante se nos cruza y llegar a alianzas electorales». Sin embargo, advirtió que una estrategia orientada a perdurar en el tiempo requiere coincidencias de fondo.

«Si queremos que esto dure y perdure en el tiempo, tenemos que tener agendas programáticas similares», remarcó.

Durante su discurso, Menem también defendió el rumbo económico de la administración de Javier Milei y llamó a respaldar las principales medidas del Gobierno.

«Estemos convencidos, encarnemos y sintamos que este es el único modelo posible para llegar a un camino de prosperidad, para que la Argentina salga adelante, no hay otra forma. Es superávit fiscal, inversión y trabajo», expresó.

La Libertad Avanza busca ampliar su armado en Buenos Aires

El encuentro se realizó bajo la consigna «Hacia una Argentina próspera» y fue organizado por La Libertad Avanza Buenos Aires en la Primera Sección Electoral.

Menem encabezó la exposición titulada «Actividad política», mientras que Pareja estuvo al frente de una presentación denominada «Hagamos Buenos Aires grande otra vez».

Además de las definiciones sobre la estrategia electoral, la actividad funcionó como una demostración del despliegue territorial que el espacio libertario busca fortalecer en la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un distrito clave para el oficialismo, que apunta a ampliar su presencia política y sumar nuevos intendentes de cara a los próximos comicios.

Las declaraciones de Menem dejaron en evidencia uno de los desafíos que enfrenta La Libertad Avanza en la construcción de su estrategia para 2027: ampliar su base electoral sin resignar las coincidencias programáticas que, según el dirigente, resultan necesarias para sostener el proyecto político a largo plazo.