Mauricio Macri le pegó a Milei: "Se ve como un profeta"

El expresidente Mauricio Macri volvió a pronunciarse sobre la figura del presidente Javier Milei y dejó definiciones sobre su estilo de liderazgo durante una charla desarrollada este jueves en la Universidad Austral.

En ese marco, el exmandatario describió el perfil político y emocional del actual jefe de Estado y sostuvo que Milei se percibe a sí mismo "como un profeta".

"Es un liderazgo emocional. Él se ve como un profeta. Hay que tener un equilibrio", sintetizó Macri al responder una consulta vinculada a la manera de conducir del actual Presidente de la Nación. Las declaraciones se produjeron durante una conversación pública realizada en el ámbito universitario, donde el fundador del PRO abordó distintos temas relacionados con la política internacional, el liderazgo presidencial y la situación argentina.

La definición de Macri sobre Milei volvió a poner en escena las diferencias de enfoque y estilo entre ambos dirigentes, pese a los puntos de coincidencia política que mantuvieron en distintos momentos.

Un análisis sobre el liderazgo emocional

Durante su exposición, Mauricio Macri describió el liderazgo de Javier Milei como un fenómeno basado en lo emocional. La frase "se ve como un profeta" apareció como una síntesis del análisis realizado por el expresidente acerca de la construcción política y personal del actual mandatario nacional.

Al mismo tiempo, Macri introdujo la necesidad de "tener un equilibrio", planteando una mirada vinculada a las formas de conducción política y al ejercicio del poder.

Las declaraciones se dieron en un contexto donde el liderazgo presidencial ocupa un lugar central dentro del debate político argentino, especialmente por el fuerte perfil público y discursivo que caracteriza a Javier Milei desde su llegada a la Presidencia.

La referencia a Donald Trump y las diferencias entre gestiones

Otro de los ejes abordados por Macri durante la charla en la Universidad Austral fue la relación entre la Argentina y el expresidente de Estados Unidos Donald Trump. Consultado específicamente sobre el vínculo del dirigente republicano con la Argentina, Macri estableció diferencias entre la etapa de su propia administración y el contexto actual bajo el gobierno de Milei.

"La gran diferencia entre el anterior y este es que (Trump) está entre la finitud de la vida", expresó el exmandatario al comparar distintos momentos políticos del líder estadounidense.

A partir de allí, Macri recordó el papel que Trump tuvo durante 2018 en medio de las negociaciones entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Según sostuvo:

Trump jugó un rol importante en 2018 .

. Su intervención estuvo vinculada al acuerdo con el FMI .

. Posteriormente no logró que el organismo entendiera el programa económico argentino.

"Él jugó un rol importante en 2018 con la ida al Fondo Monetario Internacional (FMI). Pero después no supo lograr que el FMI entienda el programa", afirmó Macri durante la conversación.

El respaldo del Tesoro y el simbolismo político

En otro tramo de sus declaraciones, Mauricio Macri comparó el apoyo recibido durante su gestión con la postura que actualmente tendría Trump respecto del gobierno argentino. El expresidente señaló que el dirigente estadounidense adoptó una decisión política con un fuerte componente simbólico.

"A este Trump no le importó más nada. Él decidió hacer algo (apoyo del Tesoro) y lo hizo con mucho menos que con lo del FMI, pero con más simbolismo", expresó. La referencia apuntó al acompañamiento político y económico brindado desde Estados Unidos y a la relevancia que ese respaldo tuvo dentro de la relación bilateral entre ambos países.

Una exposición compartida con otros expresidentes

La participación de Mauricio Macri en la Universidad Austral se desarrolló en un evento del que también formaron parte otros exjefes de Estado de la región y de Europa.

Entre los dirigentes presentes estuvieron:

Julio María Sanguinetti , expresidente de Uruguay.

, expresidente de Uruguay. Felipe González, expresidente de España.

La presencia de los tres dirigentes dio al encuentro un perfil centrado en el análisis político, el liderazgo y los desafíos institucionales contemporáneos. En ese contexto, las declaraciones de Macri sobre Javier Milei adquirieron especial repercusión debido a la actualidad política argentina y al vínculo que ambos dirigentes mantienen dentro del escenario nacional.