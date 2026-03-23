Memoria Completa: el eje del nuevo mensaje de Milei por el 24 de Marzo

Una estrategia de comunicación bajo el sello de Santiago Caputo

Como ocurre en cada conmemoración del golpe de Estado de 1976, el presidente Javier Milei ya tiene listo un nuevo video que el Gobierno difundirá a través de las redes sociales oficiales. En esta oportunidad, el mensaje por el "Día de la memoria por la verdad y la justicia" contará con un matiz distintivo: la adición de la palabra "completa". Según precisaron fuentes de la Casa Rosada a Infobae, la intención del Poder Ejecutivo es insistir en una narrativa que recuerde tanto a las víctimas de la última dictadura militar como a los afectados por los ataques de las organizaciones guerrilleras que operaron en aquella época.

Para este aniversario, que marca medio siglo desde el inicio del proceso de facto, el equipo del asesor presidencial Santiago Caputo ha decidido renovar las figuras que encabezan el mensaje. A diferencia del año pasado, la grabación no estará protagonizada por el filósofo Agustín Laje, quien también preside la Fundación Faro, el principal think tank del oficialismo. La intención es no repetir a las mismas figuras para presentar caras nuevas. Si bien desde el entorno presidencial mantienen que el contenido será una sorpresa, ha circulado una versión que indica que el video contará con el testimonio de familiares de desaparecidos, quienes relatarían el secuestro de sus seres queridos pero también los ataques de los que se los acusaba, buscando entrelazar ambas violencias en un mismo relato.

La disputa por las cifras y la "verdad contada a medias"

La postura del Gobierno se asienta firmemente en lo que se conoce como la "teoría de los dos demonios", una visión que plantea reconocer los crímenes de lesa humanidad cometidos por la Junta Militar, pero exigiendo el mismo estatus de memoria para las víctimas de las organizaciones terroristas. El propio Javier Milei ha sido enfático al cuestionar el consenso histórico sobre la cantidad de víctimas, sosteniendo que no existen registros fehacientes de los 30.000 desaparecidos. En su lugar, el mandatario defiende la cifra de 8.753, basándose en el informe de denuncias recogidas por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) en 1984.

Durante un acto encabezado el año pasado, Milei fue tajante respecto a su visión historiográfica: "Yo no estoy de acuerdo con esta visión tuerta que nos quiso imponer el kirchnerismo y siempre dije: quiero la memoria completa; o sea, una verdad contada a medias no es verdad, es una mentira". Este lineamiento fue el que siguió Agustín Laje en la producción anterior, donde sostuvo que los promotores de la teoría del demonio único han negado la existencia de una guerra revolucionaria en la Argentina de los 70 con el fin de eliminar de la memoria colectiva a las víctimas de las organizaciones guerrilleras.

Desclasificación de archivos y tensiones legislativas

En las vísperas de este 24 de marzo, la administración libertaria ha tomado una medida de alto impacto institucional: la desclasificación de documentos históricos de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) correspondientes al período dictatorial. Los archivos revelados muestran los métodos de control social empleados por el gobierno de facto, específicamente a través de la División Asesoría Literaria, dependiente de la Dirección Comunicación Social. Estos documentos detallan los métodos de censura aplicados sobre libros y películas que se comercializaban en el país a través del Departamento Medios de Comunicación Social.

Sin embargo, esta apertura de archivos contrasta con la actividad en el plano legislativo, donde los bloques de La Libertad Avanza han mostrado una resistencia sistemática a las declaraciones de condena tradicionales al entender que se trataban de medidas sesgadas. En el Senado, la jefa de la bancada, Patricia Bullrich, junto a sus compañeros de espacio, se retiró del recinto al momento de votarse un proyecto de declaración impulsado por el referente kirchnerista Eduardo "Wado" de Pedro. En tanto, en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, el vicepresidente del recinto, Juanes Osaba, cuestionó la convocatoria a una sesión especial y cuestionó lo que llamó verdades parciales.

Críticas y advertencias sobre el "pensamiento único"

La postura oficial no ha pasado inadvertida para los referentes históricos del área de derechos humanos. En diálogo con Infobae, Graciela Fernández Meijide expresó su profunda preocupación por el rumbo que está tomando el debate en el Congreso y la retórica del Ejecutivo. Para la activista, si estas ideas continúan creciendo, se corre el riesgo de intentar imponer un pensamiento único, comparando la situación con regímenes autoritarios actuales como el de Daniel Ortega en Nicaragua. "El pensamiento único va en contra de la democracia siempre", sentenció Meijide, alertando sobre las consecuencias de relativizar el consenso democrático construido desde 1983.