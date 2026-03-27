Milei y Adorni se vuelven a mostrar juntos en medio de la polémica de los viajes

El presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, protagonizarán este viernes un nuevo cara a cara que tendrá lugar a las 11, aunque aún no se definió públicamente la sede del encuentro. La reunión se presenta como un gesto político claro: el mandatario ratificará su respaldo al funcionario en un momento en el que su figura ha estado en el centro de la agenda.

Fuentes oficiales confirmaron que el encuentro derivará en una imagen conjunta, en línea con la estrategia comunicacional del Gobierno. Se trata de una postal que busca reforzar el vínculo entre ambos, replicando el esquema de exposiciones públicas recientes.

La construcción de una imagen pública

El nuevo registro fotográfico entre Milei y Adorni se suma a una secuencia de apariciones cuidadosamente construidas. Días atrás, el jefe de Gabinete había compartido una imagen con Karina Milei, en una postal que marcó un punto de apoyo en su agenda pública.

Asimismo, esta nueva foto tendrá un antecedente inmediato: la que ambos funcionarios se tomaron tras el regreso de Adorni de Estados Unidos, donde participó del evento "Argentina Week". En ese marco, la exposición internacional del jefe de Gabinete se convirtió en un elemento central de su posicionamiento dentro del oficialismo.

Inauguración en La Paternal

Luego del encuentro, Milei y Adorni compartirán una segunda actividad institucional. A las 11:30 está prevista la inauguración del centro de formación de Capital Humano en el barrio de La Paternal.

El espacio lleva el mismo nombre que el área y está bajo la órbita de Sandra Pettovello. La presencia conjunta del Presidente y su jefe de Gabinete en este evento refuerza el carácter oficial de la jornada y amplía el alcance del mensaje político.

Adorni en el centro de la escena

La figura de Adorni viene concentrando atención en las últimas semanas, en gran medida impulsada por sus viajes, que lo posicionaron como uno de los actores principales en la agenda pública. Ese protagonismo generó una dinámica particular, donde su exposición mediática se volvió constante.

En ese contexto, el funcionario ofreció el miércoles una conferencia de prensa con el objetivo de ordenar el debate público. Allí buscó zanjar las discusiones que se habían instalado en torno a su actividad reciente, brindando explicaciones sobre distintos aspectos de su agenda.

A esa intervención pública se sumó una serie de reuniones de trabajo con integrantes del gabinete, lo que permitió mostrar una agenda enfocada en la gestión.

Reuniones clave y agenda de gestión

Entre los encuentros más relevantes que mantuvo Adorni en los últimos días se destacan la reunión con Federico Sturzenegger y el encuentro con Juan Mahiques, en los que el cuestionado funcionario sumó foto y posteo en las redes sociales.

Estas instancias formaron parte de una estrategia orientada a consolidar su rol dentro del Ejecutivo, poniendo el foco en temas de gestión y articulación política.

Del eje defensivo a la iniciativa

El oficialismo busca reposicionar al jefe de Gabinete en un terreno más propositivo. La intención es que Adorni se mantenga activo, "hablando de temas de gestión", en contraste con el eje defensivo que dominó su agenda en los días previos.

En ese período, el funcionario había intentado aclarar públicamente los detalles de su viaje junto a su esposa, Bettina Angeletti, tanto a Estados Unidos como a Uruguay. Ese episodio había generado cuestionamientos que ocuparon parte del debate público.

La nueva secuencia de actividades, que incluye el encuentro con el Presidente y la inauguración en La Paternal, aparece así como un intento de reorientar la narrativa en torno a su figura.