Milei aseguró que sin intervención oficial el dólar estaría en $1100

En medio de tensiones políticas dentro del Gobierno y de un escenario económico todavía atravesado por expectativas sobre inflación y tipo de cambio, el presidente Javier Milei volvió a defender públicamente el rumbo económico de su administración y ratificó que mantendrá la política monetaria actual.

Durante una exposición realizada en el MALBA, en un evento centrado en "inserción laboral, visión macro y potencial productivo", el mandatario aseguró que el Gobierno continuará aplicando un esquema de fuerte restricción monetaria y sostuvo que la inflación continuará descendiendo.

"Tenemos una política de apretón monetario y estamos convencidos de seguir en ese camino hasta que no terminemos de derrotar la inflación", afirmó Milei frente a empresarios. El Presidente insistió además en que el esquema económico avanza hacia un modelo de mayor libertad cambiaria y destacó el nivel de compra de divisas realizado por el Gobierno desde comienzos de año.

La defensa de la política cambiaria

Uno de los puntos centrales del discurso presidencial estuvo vinculado al mercado cambiario y a la política de acumulación de reservas. Milei sostuvo que la intervención oficial en la compra de dólares evitó una caída más pronunciada del tipo de cambio y aseguró que, sin esas operaciones, el valor de la divisa estadounidense se ubicaría considerablemente más abajo.

"Si no estuviéramos comprando dólares, el tipo de cambio estaría en $1100", afirmó el mandatario. El Presidente explicó que el Gobierno lleva adquiridos:

US$8500 millones desde enero.

Según Milei, esas compras permitieron fortalecer la acumulación de reservas y mantener el tipo de cambio lejos de los límites establecidos dentro del esquema vigente.

"La Argentina va cada vez más hacia un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos prácticamente el 95% del cepo", sostuvo.

El mandatario agregó además:

"El tipo de cambio, si no estuviéramos comprando US$8500 millones, que es lo que llevamos comprados desde enero, estaría en $1100, con lo cual el dólar está muy lejos de las bandas y estamos acumulando una gran cantidad de dólares".

El "apretón monetario"

Milei volvió a colocar el control monetario como uno de los pilares centrales de su estrategia económica. Durante su exposición insistió en que el Gobierno mantendrá el esquema de restricción monetaria hasta lograr consolidar la desaceleración inflacionaria. El Presidente remarcó:

La continuidad del ajuste monetario .

. La reducción de la inflación como objetivo central .

. La defensa del esquema de acumulación de reservas .

. El avance hacia una mayor libertad cambiaria.

En ese contexto, sostuvo que la inflación continuará bajando como resultado del rumbo económico adoptado por la administración nacional.

"La inflación seguirá bajando", aseguró. La exposición estuvo orientada a empresarios y actores vinculados a la actividad productiva, en un encuentro donde el mandatario desarrolló conceptos relacionados con la situación macroeconómica y las perspectivas del programa oficial.

Adorni presente

La participación de Milei en el evento también tuvo una lectura política debido al contexto interno que atraviesa el Gobierno. En medio de tensiones dentro de la administración nacional, el Presidente decidió mantener su agenda pública y volvió a mostrarse acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La presencia conjunta se produjo además luego del triunfo oficialista en las elecciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante 2025, resultado que Milei volvió a destacar durante sus declaraciones.

La actividad en el MALBA funcionó así no solo como una defensa del rumbo económico sino también como una señal política de continuidad de la estrategia oficial.

Mayor libertad cambiaria

Otro de los conceptos reiterados por el Presidente fue la idea de avanzar progresivamente hacia una economía con menor nivel de restricciones cambiarias. Milei sostuvo que el Gobierno ya eliminó "prácticamente el 95% del cepo" y planteó que la Argentina se dirige hacia un escenario de mayor libertad en el mercado cambiario.

Dentro de esa lógica, el mandatario vinculó la acumulación de reservas y la política monetaria restrictiva con el objetivo de estabilizar variables económicas y sostener el proceso de desaceleración inflacionaria.

Los principales ejes mencionados por el Presidente durante la exposición fueron:

Acumulación de dólares por parte del Banco Central .

. Reducción progresiva del cepo cambiario .

. Política de restricción monetaria .

. Continuidad del programa antiinflacionario .

. Mayor libertad cambiaria en el futuro.

Inflación, dólar y reservas

Las declaraciones de Milei volvieron a colocar en el centro del debate económico temas como la inflación, el tipo de cambio y la acumulación de reservas internacionales.

El Presidente buscó transmitir una señal de continuidad del programa económico y defendió especialmente el rol de las compras de divisas realizadas por el Gobierno desde enero. Según sostuvo, esa estrategia permitió fortalecer las reservas y mantener el dólar dentro de parámetros alejados de las bandas cambiarias, mientras el Gobierno continúa aplicando una política monetaria restrictiva.

En ese marco, Milei ratificó que la prioridad oficial seguirá siendo derrotar la inflación y consolidar el esquema económico impulsado por su administración, aun en un contexto de tensiones políticas y desafíos macroeconómicos persistentes.