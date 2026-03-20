Milei celebró el crecimiento del PBI y redobló sus críticas contra los "empresaurios" y "políticos chorros"

El presidente Javier Milei volvió a colocar en el centro del debate público el desempeño de la economía, tomando como base el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) total de 2025. El dato, difundido por el INDEC, fue rápidamente capitalizado por el mandatario, quien lo utilizó no solo para destacar la evolución de la actividad económica sino también para profundizar sus críticas hacia determinados sectores.

Lejos de limitarse a una lectura técnica, el jefe de Estado incorporó el dato en su narrativa política habitual, apuntando contra lo que denomina "empresaurios" y "políticos chorros". En ese marco, vinculó la difusión de información económica con lo que considera intentos de instalar versiones negativas sobre la situación del país.

La reacción presidencial en redes sociales

A través de su cuenta oficial en X, Milei reaccionó de manera directa al dato del crecimiento del PIB. En su publicación, el mandatario cuestionó el discurso de quienes —según su visión— sostienen que la economía atraviesa una situación crítica.

"Y el relato... Si los ensobrados por empresaurios y políticos corruptos dicen que el país está por estallar... Primero los datos... ¡MAGA!", escribió, en un mensaje que combina la referencia a los indicadores económicos con su habitual tono confrontativo.

El uso de la expresión "MAGA" en el cierre del mensaje refuerza el estilo comunicacional del Presidente, que suele apelar a consignas contundentes y de alto impacto para amplificar sus posicionamientos.

El respaldo del Ministerio de Economía

En su intervención, Milei no solo se apoyó en los datos del organismo estadístico, sino también en el análisis de su ministro de Economía, Luis Caputo. El Presidente citó un tuit del funcionario, quien había destacado los principales aspectos del crecimiento económico.

Este gesto refuerza la alineación discursiva entre la Presidencia y el equipo económico, mostrando una estrategia coordinada en la comunicación de los resultados. La referencia directa a Caputo también funciona como validación técnica del dato, en un contexto donde el Gobierno busca consolidar credibilidad en torno a sus indicadores.

Datos desestacionalizados y nuevos cuestionamientos

Minutos después de su primer mensaje, el jefe de Estado volvió a utilizar la misma vía para referirse a los datos desestacionalizados del PIB, incorporando nuevos elementos al análisis. En esta segunda intervención, Milei destacó especialmente el desempeño del último tramo del año.

Según expresó, en el cuarto trimestre de 2025 se registraron niveles récord en múltiples variables clave:

PIB

Consumo privado

Exportaciones

El mandatario subrayó que estos indicadores alcanzaron un "récord histórico", reforzando así su interpretación positiva del desempeño económico.

Sin embargo, el énfasis en los datos volvió a estar acompañado por críticas hacia los mismos sectores que había señalado previamente. En ese sentido, escribió: "Me cuentan por la cucaracha que ahí salieron los desestacionalizados. En el cuarto trimestre de 2025, el PIB, el consumo privado y las expo fueron récord histórico... Avisen a los ensobrados para que los políticos chorros y empresaurios les dicten operetas más serias...".

Economía y confrontación: un binomio constante

El episodio refleja una característica central del estilo de Milei: la utilización de datos económicos como herramienta no solo de gestión, sino también de disputa política. La difusión de cifras positivas se convierte, en este marco, en un argumento para desacreditar a sus críticos.

En sus mensajes, el Presidente establece una relación directa entre:

Indicadores económicos favorables

Críticas a actores políticos y empresariales

Denuncias de supuestas "operetas" mediáticas

Este enfoque refuerza una narrativa en la que los datos oficiales son presentados como prueba concluyente frente a lo que considera versiones distorsionadas de la realidad.

Un discurso que combina cifras y confrontación

La reacción presidencial ante el crecimiento del PIB 2025 no se limitó a una celebración técnica de los números. Por el contrario, se inscribió en una lógica discursiva más amplia, donde la economía y la política aparecen profundamente entrelazadas.

Al destacar los récords en el PIB, el consumo privado y las exportaciones, Milei buscó consolidar una imagen de recuperación y dinamismo económico. Al mismo tiempo, sus críticas a "empresaurios" y "políticos chorros" evidencian que, para el mandatario, la batalla por la interpretación de los datos es tan relevante como los datos mismos.

De este modo, el crecimiento económico difundido por el INDEC se transforma no solo en un indicador estadístico, sino en un elemento central dentro de la disputa por el relato público.