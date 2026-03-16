Milei en Córdoba: Argentina será "el país más libre del mundo"

En el marco del inicio de actividades en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el presidente Javier Milei aseguró este lunes que Argentina enfrenta "una gran oportunidad de volver a ser grande", al tiempo que reafirmó su compromiso de avanzar hacia un modelo económico basado en mayores niveles de libertad.

Durante su exposición ante representantes del ámbito empresarial y financiero, el mandatario planteó que su gobierno tiene como objetivo transformar a la Argentina en "el país más libre del mundo", una meta que, según indicó, se apoya en el rumbo económico que su administración comenzó a implementar desde el inicio de su gestión.

En ese contexto, Milei remarcó que el enfoque de su política económica ya comenzó a mostrar resultados concretos. Según explicó, el país logró un avance de 40 puestos en los índices de libertad económica, un indicador que utilizó para sostener que las medidas adoptadas por su gobierno estarían generando un cambio significativo en el posicionamiento del país a nivel internacional.

La presentación formó parte de un discurso más amplio en el que el Presidente buscó detallar la visión de su administración respecto del rol de la política y las herramientas utilizadas para impulsar reformas estructurales.

La "oportunidad" que ve el Gobierno

En uno de los tramos centrales de su discurso, Milei subrayó que la coyuntura actual representa un momento clave para el futuro del país. "Argentina atraviesa una gran oportunidad de volver a ser grande", afirmó el jefe de Estado ante el auditorio reunido en la institución cordobesa.

El mandatario sostuvo que esa posibilidad se vincula directamente con el proceso de reformas impulsado por su gobierno, orientado —según explicó— a ampliar los márgenes de libertad económica y reducir las restricciones que afectan el desarrollo productivo.

En ese sentido, planteó que las transformaciones que se están implementando buscan modificar de manera profunda la estructura económica del país, con el objetivo de crear condiciones más favorables para la inversión, el crecimiento y la actividad privada.

Los avances que destacó el Presidente

Durante su intervención, Milei enfatizó que algunos indicadores ya reflejan cambios relevantes en la posición del país en materia de libertad económica.

Entre los puntos que mencionó se encuentran:

Un avance de 40 puestos en los índices de libertad económica.

La implementación de reformas orientadas a ampliar la libertad económica.

El objetivo de convertir a Argentina en el país más libre del mundo.

Según planteó el Presidente, estos resultados son particularmente significativos si se considera el corto tiempo transcurrido desde el inicio de su administración.

"Salvo algunos casos de países que estaban destruidos y fueron reconstruidos, nadie logró lo que nosotros logramos en tan poco tiempo", afirmó durante su exposición.

La frase fue utilizada para reforzar la idea de que las políticas aplicadas por su gobierno estarían generando un cambio rápido en el posicionamiento del país dentro de los indicadores internacionales vinculados al funcionamiento de la economía.

El enfoque de su gestión

Milei también anticipó que su presentación buscaba explicar la lógica que guía las decisiones de su gobierno, en particular en lo que respecta al rol de la política dentro del proceso de reformas.

Según señaló, su exposición tenía como objetivo detallar el enfoque de su gestión sobre la función de la política y los instrumentos elegidos para llevar adelante las transformaciones económicas.

El Presidente planteó que estas herramientas forman parte de una estrategia destinada a modificar las condiciones estructurales de la economía argentina, con el propósito de impulsar un modelo basado en mayores niveles de libertad económica.