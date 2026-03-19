Milei desembarca en Tucumán con una agenda centrada en el Foro Económico del NOA

El presidente de la Nación, Javier Milei, arribará este jueves a la provincia de Tucumán en el marco de una nueva visita oficial que lo tendrá como protagonista central de una agenda enfocada en el análisis económico regional.

Según lo previsto, el jefe de Estado aterrizará entre las 18 y 19 horas en el Aeropuerto Internacional Benjamín Matienzo, donde será recibido por el gobernador Osvaldo Jaldo. Desde el Ejecutivo provincial se confirmó que se dispondrá un esquema integral de seguridad y logística para garantizar el normal desarrollo de la visita.

El propio mandatario tucumano aseguró que se brindarán las condiciones necesarias para el desplazamiento del Presidente: "Se brindará la mayor seguridad para que Milei se pueda mover tranquilamente en la provincia", sostuvo, al tiempo que aclaró que acompañará al jefe de Estado "hasta donde él considere", respetando su agenda.

En ese sentido, Jaldo enfatizó el carácter institucional del recibimiento al señalar que "el presidente siempre es bienvenido a la provincia de Tucumán", subrayando el marco de cooperación entre las autoridades nacionales y provinciales durante la jornada.

Discurso central en el Foro Económico del NOA

Tras su arribo, Milei será trasladado al Hilton Garden Inn Tucumán, sede del Foro Económico del NOA (Fenoa), donde se desempeñará como principal orador del evento organizado por la Fundación Federalismo y Libertad.

El encuentro reunirá a un amplio abanico de referentes políticos, empresariales y analistas, entre los que se destacan: Patricia Bullrich, Jorge Giacobbe, Martín Migoya, Lisandro Catalán, Sebastián Budeguer y Fernando Marull.

Bajo el lema "La hora de las provincias", el seminario se posiciona como un espacio de discusión estratégica orientado a analizar los desafíos y oportunidades del desarrollo regional.

Entre los ejes principales del foro se destacan:

Diseño e implementación de agendas de desregulación

Modernización institucional a nivel provincial

Herramientas para mejorar la competitividad

Atracción de inversiones

Fortalecimiento de economías locales

Promoción de reformas orientadas al crecimiento sostenible

El discurso presidencial se inscribe en este marco, con foco en las políticas económicas y el rol de las provincias en el nuevo esquema de desarrollo.

Tucumán en la agenda federal de Milei

La visita de este jueves marcará la cuarta vez que Milei llega a Tucumán desde que asumió la presidencia, consolidando a la provincia como uno de los destinos más recurrentes en su agenda federal.

De acuerdo con datos relevados el mes pasado, el ranking de viajes presidenciales ubica en primer lugar a la provincia de Buenos Aires con 12 visitas, seguida por Córdoba con 10, mientras que Santa Fe ocupa el tercer lugar con cinco recorridos. En este contexto, Tucumán se posiciona inmediatamente después dentro de las jurisdicciones más visitadas.

Este dato refleja el peso político e institucional que la provincia ha adquirido en el esquema de recorridas del actual mandatario.

Antecedentes de las visitas presidenciales

El vínculo entre Milei y Tucumán se ha construido a través de una serie de visitas con distintos objetivos y contextos.

La primera presencia del mandatario tuvo lugar durante la vigilia del 9 de Julio de 2024, cuando encabezó la firma del denominado Pacto de Mayo junto a gobernadores dialoguistas, entre ellos Jaldo. Ese evento marcó un hito político de relevancia nacional.

Posteriormente, en diciembre de ese mismo año, Milei regresó a la provincia invitado por la Fundación Federalismo y Libertad para participar de su cena anual, ocasión en la que recibió el premio Alberdi.

En el orden cronológico, también se registró una visita fallida durante el Día de la Independencia del año pasado. El Presidente tenía previsto participar nuevamente de la vigilia, pero el viaje fue cancelado debido a condiciones climáticas. En su lugar, la vicepresidenta Victoria Villarruel arribó al día siguiente para visitar la Casa Histórica de Tucumán.

Finalmente, en octubre de 2025, Milei concretó un recorrido en Yerba Buena, donde acompañó al diputado nacional Federico Pelli en el marco de las elecciones legislativas.

Una visita con eje económico y proyección regional

La nueva llegada del Presidente a Tucumán se inscribe en un contexto de fuerte impronta económica, con el Foro del NOA como escenario central. La combinación de presencia institucional, agenda de seguridad garantizada y participación en un evento estratégico posiciona a la provincia como un punto clave en el debate sobre el desarrollo regional.

La jornada del jueves, marcada por la exposición de Milei y la participación de referentes de distintos sectores, se proyecta como un espacio de articulación entre política y economía, con el objetivo de delinear estrategias de crecimiento sostenible y modernización para las provincias del norte argentino.