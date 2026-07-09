Milei encabezó el acto por el Día de la Independencia junto a Jalil y gobernadores aliados

Javier Milei encabezó este miércoles la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, una fecha en la que el Presidente asistió a la Casa Histórica acompañado por integrantes de su gabinete, una docena de gobernadores y representantes del ámbito político nacional. Desde ese lugar histórico, brindó un discurso con motivo de la celebración patria, transmitido por cadena nacional, en el que trazó un paralelismo entre la independencia argentina y su visión sobre el rumbo actual del país.

En su alocución, Milei destacó el significado del 9 de julio y sostuvo que la emancipación nacional marcó el final de una etapa de dominación y el inicio de un proceso orientado a la consolidación del país. En ese sentido, ubicó a la libertad como el eje central de su mensaje.

"Como cada 9 de julio, la Argentina celebra su gesta de emancipación. A partir de ese momento, se puso fin a una era de tiranía y el país comenzó a recorrer el camino hacia la consolidación nacional. La libertad era el principal desafío. Y debe ser el principal norte", expresó el mandatario.

Críticas al Estado y reivindicación del Pacto de Mayo

Durante la segunda parte de su discurso, Milei enfocó sus palabras en una crítica al rol del Estado y recordó el acuerdo firmado con los gobernadores durante 2024. El Presidente sostuvo que ese esquema representaba una respuesta frente a lo que definió como una situación en la que el Estado había condicionado a los ciudadanos y se había alejado de los valores republicanos.

"sometió a todos los argentinos, en contra de los valores de la república. Pero los argentinos pusieron al Estado en su justo lugar, como en 2023 y en 2025", afirmó.

En ese marco, hizo referencia al Pacto de Mayo, firmado junto a mandatarios provinciales, y señaló que ese acuerdo contenía puntos considerados fundamentales para modificar la situación del país.

"A propósito, vale reflexionar sobre lo logrado: hace dos años firmamos el Pacto de Mayo con gobernadores. Puntos claves para sacar a la Argentina de la decadencia", manifestó.

Según explicó, uno de los objetivos de ese pacto fue modificar la relación entre la Nación y las provincias. "Le queríamos sacar la bota a las provincias que fueron sometidas", señaló, al tiempo que remarcó que ese compromiso político posteriormente se transformó en propuestas concretas.

Un balance de gestión con eje en las medidas económicas

En su intervención, el Presidente repasó las principales acciones realizadas desde el inicio de su mandato y destacó una serie de decisiones que, según sus palabras, marcaron un cambio en la orientación económica del país.

Milei afirmó que su administración logró evitar una hiperinflación y enumeró distintas medidas implementadas durante su gestión. Entre ellas mencionó:

"El ajuste más grande de la humanidad" , según su propia definición.

, según su propia definición. La salida del cepo .

. La aprobación del RIGI .

. La transformación de los puntos establecidos en el Pacto de Mayo en propuestas concretas.

El mandatario presentó estas medidas como parte de un proceso destinado a modificar la situación económica argentina y consolidar el rumbo iniciado desde que asumió el Poder Ejecutivo.

La agenda de reformas antes de las elecciones de 2027

Uno de los puntos centrales del discurso estuvo relacionado con los próximos objetivos del oficialismo. Milei afirmó que pretende avanzar con un nuevo paquete de reformas antes de las elecciones presidenciales de 2027 y remarcó la urgencia de llevar adelante esas iniciativas.

"No tenemos un segundo que perder", expresó el Presidente al referirse a los proyectos que impulsará el Gobierno y que buscará debatir en el Congreso en el corto plazo.

Entre las iniciativas mencionadas se encuentran:

La reforma electoral .

. La ley de inviolabilidad de la propiedad privada .

. El Súper RIGI.

La presentación de esta agenda legislativa fue planteada como una continuidad del proceso de reformas iniciado durante su administración, con el objetivo de concretar nuevos cambios antes del próximo escenario electoral presidencial.

Una mirada regional y el respaldo a su equipo de gobierno

En el tramo final de su discurso, Milei también se refirió al escenario político regional y destacó lo que consideró un giro en Latinoamérica. Desde su perspectiva, existen países de la región que, por cuestiones ideológicas, representan aliados estratégicos para avanzar en acuerdos comerciales y fortalecer vínculos de desarrollo.

Además, dedicó palabras de reconocimiento a los integrantes de su gabinete, a quienes definió como un equipo comprometido con los objetivos de su gestión.

"Es un equipo de verdaderos patriotas", exclamó el Presidente al valorar el trabajo de sus funcionarios.

Con ese mensaje, Milei cerró su intervención en la vigilia del Día de la Independencia en Tucumán, combinando una reivindicación de las medidas tomadas durante su gobierno con la presentación de una nueva etapa de reformas que buscará impulsar antes de las elecciones presidenciales de 2027.