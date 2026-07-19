El presidente Javier Milei envió un mensaje de apoyo a la Selección argentina luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final del Mundial 2026. A través de sus redes sociales, el mandatario destacó la entrega del equipo y agradeció el esfuerzo realizado durante el torneo.

"¡Muchas gracias jugadores! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto", escribió Milei en su cuenta de X, pocas horas después del encuentro disputado en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

El mensaje fue acompañado por otras figuras del Gobierno nacional. El asesor presidencial Santiago Caputo publicó: "Aplausos y ovación para la Selección Argentina", mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la ministra de Capital Humano también expresaron palabras de reconocimiento para el plantel.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dedicó un mensaje especial a Lionel Messi, quien terminó visiblemente emocionado tras la derrota. "Te queremos, Capitán. Estamos orgullosos de este equipo y de lo que representan. ¡Gracias jugadores! En las buenas y en las malas, todos juntos. Esta Selección sigue siendo la mejor de la historia", escribió.

Milei felicitó a la Selección tras la derrota ante España: "Hasta el final con las botas puestas"

Por su parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel destacó el compromiso del conjunto dirigido por Lionel Scaloni. "¡Gracias Selección Argentina por darlo todo por Argentina! Los amamos y admiramos porque representan lo mejor de nuestro pueblo: coraje, esfuerzo, picardía y talento. Gracias, porque hoy 50 millones de argentinos nos abrazamos bajo la celeste y blanca", expresó.

El respaldo de dirigentes de distintos espacios políticos

Las muestras de apoyo también llegaron desde la oposición. El gobernador bonaerense Axel Kicillof agradeció el desempeño del equipo y compartió una imagen del plantel junto a la bandera con la inscripción "Las Malvinas son Argentinas", exhibida tras la victoria frente a Inglaterra en semifinales.

El expresidente Mauricio Macri también publicó un mensaje de reconocimiento: "Solo agradecimiento y respeto para un equipo inmenso que lo dio todo. Gracias por ser ejemplo, de parte de todos los argentinos".

En la misma línea, Alberto Fernández destacó el legado de Lionel Messi al frente de la Selección. "Nos hiciste campeones del mundo, nos devolviste la alegría y nos enseñaste que esta camiseta se defiende hasta el final. Gracias, Lionel, y gracias equipo", escribió.

El exministro de Economía Sergio Massa también se sumó a las expresiones de apoyo con un breve mensaje en redes sociales: "Aunque ganes o pierdas... gracias. Orgulloso de esta Selección".