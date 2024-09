Milei llega a Mendoza en medio de la interna por el control de La Libertad Avanza

"Cualquier persona que no comprenda la enorme responsabilidad de pertenecer a este espacio no tiene nada que hacer en La Libertad Avanza (LLA)". Filoso, Javier Milei eligió la platea amiga del Foro de Madrid para intentar ordenar al oficialismo en medio de una interna que cada día suma nuevos capítulos entre fugas y acusaciones cruzadas, especialmente en la palestra legislativa.

Las palabras del Presidente en el CCK son consecuencia de los reveses que el bando libertario sufrió en el Congreso y que desataron numerosas trifulcas públicas entre sus dirigentes. Se inscriben, además, en la víspera de su desembarco en Mendoza, territorio donde distintas tribus pulsean para hacerse con la comandancia de LLA mientras Karina Milei intenta oficializar el sello a nivel nacional.

Contacto con Alfredo Cornejo y evento financiero

El mandatario viajará este viernes a la provincia cuyana por primera vez desde su asunción, para participar de la 45° Convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza en el hotel Sheraton de la capital. Lo hará junto a una comitiva que incluye a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a su par de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, entre otros. Los funcionarios partirán a las 16:30 y se espera que arriben a las 19 a tierras mendocinas, donde serán recibidos en el aeropuerto por el gobernador Alfredo Cornejo, quien también disertará en el evento.

En principio, desde la administración mendocina no confirmaron si habrá un encuentro formal entre el jefe provincial y el Presidente. "En Protocolo me informaron que solo viene al evento, pero sí vamos a mantener una pequeña reunión. No todos los días se puede hablar personalmente con un presidente”, dijo el propio Cornejo al respecto. Fuentes locales precisaron que no impulsarán un mayor acercamiento entre ambos y que con la recepción "es suficiente".

Como la mayoría de sus pares de Juntos por el Cambio (JxC), el gobernador mendocino tejió una buena sintonía con el Gobierno nacional desde el primer momento. Sin embargo, con el paso del tiempo y al calor del ajuste sobre las arcas provinciales, ese vínculo fue erosionándose. Al día de hoy, los líderes amarillos ensayan una postura menos complaciente con la gestión libertaria y muestran los dientes en distintos frentes, incluyendo el legislativo. En el horizonte, la batalla por el Presupuesto 2025 se anticipa álgida para todos los espacios, más aún a la sombra de un año electoral.

Particularmente, el mandatario radical hace equilibrio. Por un lado, busca usufructuar los buenos números que el Presidente exhibe en la provincia y mostrarse como un aliado a nivel nacional. Pero, por otra parte, intenta sostenerse como la principal figura local para evitar ser eclipsado por la tropa libertaria, que en el plano vernáculo funciona mancomunada con el PRO en numerosos temas.

Esa alianza in situ tiene a Omar de Marchi, fundador de La Unión Mendocina, como principal referente, y enciende las alarmas del gobernador que no cuenta con reelección. De Marchi ya desafió a Cornejo en las elecciones pasadas y viene de recuperar el control del partido amarillo a través de su alfil Gabriel Pradines, quien derrotó en la interna a la vicegobernadora Hebe Casado.

En todos los campamentos, sin embargo, coinciden en algo: la visita de Milei será fugaz. "Va, habla y se va", sintetizaron en Casa Rosada ante la consulta de este medio. "Solo participa del encuentro y se vuelve, no hay más que eso. Una visita relámpago", sumó una voz libertaria de la provincia. A la par, una fuente opositora dijo: "Si este congreso hubiera sido en Puerto Madero, Milei no vendría. Viene a encerrarse en un hotel para hablar con un sector de referentes del mundo financiero, no la considero una visita a Mendoza".

La pulseada por el control de La Libertad Avanza en Mendoza

Mendoza no es una provincia más para el armado libertario. Allí Javier Milei cosechó el 71,4% de los votos en el balotaje frente a Sergio Massa. Por eso, en el camino a su formalización, el partido está sometido a numerosos tironeos entre los grupos que pavimentaron el incipiente andamiaje con el que LLA compitió en los comicios pasados. Ese tablero se vio sacudido semanas atrás con la renuncia de Lourdes Arrieta al bloque oficialista de la Cámara baja y su eyección al frente del partido, tras ventilar los entretelones de la visita que ella y otros legisladores realizaron a represores en el Penal de Ezeiza.

De hecho, este jueves, el juzgado federal N°1 de Mendoza oficializó la remoción de Arrieta como Presidenta del Consejo Provincial, de la Junta Promotora, como integrante de la Asamblea Constitutiva, apoderada del Partido y "como de cualquier otro cargo que pudiese detentar". Lo propio hizo con su hermano, Martín Arrieta. En su lugar, fue nombrado el diputado nacional Facundo Correa Llano.

Con una diferencia de apenas meses, la legisladora pasó de ser un alfil de Karina Milei y la referente del sello a estar vetada de las filas libertarias. En junio, la dirigente quedó en el ojo de la tormenta cuando fue denunciada por presentar avales truchos en la carrera con el abogado Alejandro Barraza para adjudicarse el nombre del espacio.

Correa Llano, actual titular de La Libertad Avanza, proviene del histórico Partido Demócrata (PD) -agrupación que pulsea por el control de LLA en Mendoza- y es uno de los tres legisladores nacionales de la provincia que responden a Milei. Los dos restantes son Mercedes Llano, también del PD, y Álvaro Lamadrid, de formación PRO. En la política local talla, además, el Partido Libertario (PL), a cargo de José Caviglia, que prestó su estructura para sostener a los candidatos del hoy Presidente.

A ese cóctel se sumó la detención de Claudia Carina Córdoba, una excandidata a la intendencia de Maipú por el Partido Libertario. Córdoba fue apresada bajo la sospecha de haber matado a su marido, Eduardo Bertón, de 82 años. El hecho tuvo lugar el 10 de agosto y, aunque en principio se creyó que fue accidental, la Justicia ordenó la captura de la dirigente junto con dos personas más, que cumplen prisión preventiva. El próximo jueves habrá una nueva audiencia, en la que se determinará el futuro de los apresados.