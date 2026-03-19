Catamarca impulsa un proyecto para modernizar la gestión de datos

En la Casa de Gobierno de Catamarca se llevó adelante una reunión de trabajo que marcó un avance en la agenda de modernización del Estado provincial. El gobernador Raúl Jalil recibió al secretario general del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe, junto a representantes del Fundar, con el objetivo de presentar un proyecto orientado al fortalecimiento de la gestión estratégica de datos en la provincia.

El encuentro reunió a equipos técnicos y funcionarios de distintas áreas, configurando un espacio de articulación institucional en el que se abordaron herramientas concretas para mejorar la administración de la información pública. La iniciativa se inscribe en una línea de trabajo que apunta a optimizar la toma de decisiones y fortalecer la eficiencia de las políticas públicas.

Presentación de una plataforma de datos mineros

Uno de los ejes centrales de la reunión fue la exposición de los lineamientos iniciales del proyecto por parte de las autoridades de Fundar, Martín Reydó y Juan Pablo Ruiz Nicolini.

En esta primera etapa, financiada por el CFI, se presentó una plataforma de datos mineros, concebida como una herramienta clave para mejorar la transparencia y el acceso a la información en un sector estratégico para la provincia.

La plataforma permitirá visualizar en detalle:

Proyectos mineros en curso

Concesiones vigentes

Titulares de los emprendimientos

Estados de avance de cada proyecto

La incorporación de este tipo de herramientas busca ordenar y sistematizar la información disponible, facilitando su consulta tanto para la gestión estatal como para otros actores interesados.

Participación de áreas clave del gobierno provincial

La reunión contó con la presencia de funcionarios de distintas áreas, lo que refleja el carácter transversal de la iniciativa. Entre los participantes se destacaron Alberto Natella, titular de la cartera de Gobierno, Seguridad y Justicia, Verónica Soria, responsable de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Alejandra Nazareno y el Ing. Oscar Arellano, Rector de la UNCA.

La participación de estos actores permitió integrar distintas perspectivas y necesidades en torno a la gestión de datos, consolidando una visión integral que abarca múltiples áreas del Estado.

Desarrollo de capacidades institucionales

Más allá de la implementación de una plataforma específica, el proyecto tiene como objetivo avanzar en el desarrollo de capacidades institucionales en materia de gestión de datos.

En este sentido, se planteó la incorporación de herramientas y metodologías que permitan:

Relevar información de manera sistemática

Ordenar bases de datos existentes

Aprovechar la información para la toma de decisiones

El enfoque propuesto busca integrar distintos componentes, entre ellos:

Infraestructura tecnológica

Gobernanza de datos

Análisis y procesamiento de información

Esta estrategia apunta a construir un sistema que no solo almacene datos, sino que los transforme en insumos útiles para la planificación y ejecución de políticas públicas.

Cooperación técnica y continuidad del proyecto

Durante el encuentro también se abordaron experiencias previas de trabajo en la provincia, así como las posibilidades de profundizar líneas de cooperación técnica con el acompañamiento del CFI.

La articulación entre organismos aparece como un elemento central para sostener una agenda orientada a la innovación y modernización del Estado, en la que la gestión de datos ocupa un lugar estratégico.

En este marco, se avanzó en el diálogo para desarrollar una propuesta de trabajo conjunto entre el CEDECITCA y Fundar, con el objetivo de potenciar la gestión y gobernanza de datos públicos.