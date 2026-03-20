Milei llegó a Hungría y refuerza su agenda internacional con la ultraderecha europea

El presidente Javier Milei arribó este viernes a Hungría, tras su paso por Tucumán, para participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora y mantener un encuentro con el primer ministro Viktor Orbán.

El mandatario llegó a Budapest pasadas las 16, acompañado por Karina Milei y el canciller Pablo Quirno. Según fuentes oficiales, el jefe de Estado participará del foro este sábado, en lo que será una nueva escala de su agenda internacional.

Durante su estadía, Milei tiene previsto mantener una reunión a solas con Orbán. Si bien el encuentro está confirmado, aún restan definirse detalles de la agenda oficial.

La visita se da en un contexto político particular para Hungría, ya que el país se encamina a elecciones parlamentarias el próximo 12 de abril, donde se renovarán los 199 miembros de la Asamblea Nacional.

Desde el Gobierno nacional señalan que el viaje forma parte de la estrategia de profundizar vínculos con referentes de la nueva derecha global. En ese marco, la CPAC de Hungría —en su quinta edición— funciona como un espacio clave para fortalecer contactos internacionales y consolidar el posicionamiento del mandatario argentino.

En la Casa Rosada destacan la sintonía personal entre Milei y Orbán, y consideran que el encuentro permitirá darle mayor volumen político a una relación que hasta ahora se había expresado principalmente en gestos públicos.

Un antecedente reciente de ese acercamiento fue la participación de ambos dirigentes en el Consejo de la Paz en Washington, instancia que el oficialismo toma como punto de partida de esta nueva etapa de vinculación.

El viaje a Hungría se suma a una intensa agenda internacional del Presidente, que incluyó recientes visitas a Estados Unidos y España, en una estrategia orientada a fortalecer su inserción global y su alineamiento con espacios vinculados al trumpismo y las derechas europeas.

Orbán, por su parte, es considerado uno de los principales aliados de Donald Trump en Europa y una figura central dentro del universo conservador, lo que convierte el encuentro con Milei en una señal política de afinidad y proyección internacional.