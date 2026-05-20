Milei negó internas: bancó a Martín Menem y tildó de "hermano" a Santiago Caputo

El presidente Javier Milei salió este martes a desmentir públicamente las versiones sobre una presunta interna entre el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial Santiago Caputo, luego de la polémica desatada por la viralización de la cuenta de X @PeriodistaRufus.

En una entrevista brindada al streaming libertario Neura, el jefe de Estado fue contundente al rechazar la existencia de una pelea dentro de La Libertad Avanza y sostuvo que toda la controversia fue armada deliberadamente.

"Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado", afirmó Milei al referirse a las especulaciones en torno al manejo de la cuenta en redes sociales que quedó en el centro de la discusión política durante los últimos días. El mandatario también aseguró que Menem ya había dado explicaciones sobre el tema en el ámbito interno del Gobierno y mencionó un video realizado por Oría para respaldar esa posición.

"Martín lo explicó dentro del gabinete y, si quiere, le paso el video que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem", sostuvo.

La polémica por la cuenta @PeriodistaRufus

La controversia se originó tras la viralización de la cuenta de X @PeriodistaRufus, perfil que distintos sectores políticos y mediáticos atribuyeron a Martín Menem.

El episodio adquirió una dimensión mayor luego de que Santiago Caputo sostuviera públicamente que esa cuenta efectivamente estaría vinculada al presidente de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, Milei desestimó esa hipótesis y buscó cerrar el conflicto negando cualquier enfrentamiento entre ambos dirigentes. Pese a las declaraciones del Presidente, según pudo averiguar Noticias Argentinas, las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza continúan y la disputa entre distintos sectores del oficialismo seguiría activa.

El respaldo de Milei a Menem y Caputo

Durante la entrevista, Milei buscó respaldar simultáneamente tanto a Martín Menem como a Santiago Caputo, dos figuras centrales dentro del esquema político y estratégico del oficialismo.

En relación con Caputo, el mandatario utilizó una definición de fuerte carga personal y política.

"Santiago Caputo es, yo le diría, como un hermano para mí", expresó. Al mismo tiempo, destacó el rol de Menem al frente de la Cámara baja y elogió su desempeño institucional.

"Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal, extraordinaria", afirmó. Las declaraciones del jefe de Estado buscaron transmitir una señal de cohesión interna en un contexto donde las versiones de diferencias dentro de La Libertad Avanza crecieron en las últimas semanas.

"El pensamiento crítico contribuye"

Milei también aprovechó la entrevista para relativizar las diferencias de criterio dentro del oficialismo y cuestionó la idea de que toda discrepancia interna deba interpretarse automáticamente como una pelea política.

"Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra", señaló. En esa línea, defendió la existencia de distintos puntos de vista dentro del Gobierno y aseguró que esa dinámica resulta saludable.

"Ahora, yo le digo algo: si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano: que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento", sostuvo. El Presidente además vinculó esa diversidad de opiniones con la necesidad de sostener una dinámica de debate interno orientada a mejorar la gestión.

"El pensamiento crítico contribuye. Después, miremos los resultados: acá lo que importa son los resultados", completó.

Santiago Caputo y su actividad en redes

Mientras la discusión política crecía, Santiago Caputo mantuvo durante el fin de semana una intensa actividad en redes sociales utilizando su cuenta personal.

En ese marco, el asesor presidencial lanzó duras críticas contra quienes administran la cuenta @PeriodistaRufus, perfil que él mismo atribuye a Martín Menem. Caputo calificó de "mogólicos" a las personas detrás de esa cuenta, en declaraciones que rápidamente generaron repercusión política y mediática.

La situación terminó profundizando las versiones sobre tensiones internas dentro del oficialismo, especialmente entre sectores vinculados al armado político parlamentario y el núcleo estratégico más cercano al Presidente.

El trasfondo político dentro de La Libertad Avanza

Las declaraciones de Milei se produjeron en un contexto donde las discusiones internas dentro de La Libertad Avanza comenzaron a adquirir mayor visibilidad pública.

La relación entre distintos referentes del oficialismo quedó expuesta a partir de debates sobre estrategia política, comunicación y funcionamiento interno del espacio gobernante. En ese escenario, el Presidente intentó transmitir una imagen de unidad y normalizar las diferencias de criterio dentro de su equipo político.

Al respaldar simultáneamente a Menem y Caputo, Milei buscó desactivar públicamente las especulaciones sobre una fractura interna, aunque las versiones sobre tensiones dentro del oficialismo continúan circulando en el ámbito político.