Milei y Orbán en Budapest: alianza estratégica y críticas a la inmigración

En lo que representa su viaje número 35 desde el inicio de su gestión, el presidente Javier Milei arribó a la ciudad de Budapest para consolidar su alianza con los principales referentes de la derecha global. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, el mandatario argentino inició una intensa agenda en la capital húngara que culminará este sábado con su participación en la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC). La delegación presidencial aterrizó en territorio húngaro pasadas las 16:00 del viernes, dando comienzo formal a las actividades este sábado por la mañana con un encuentro bilateral en el Palacio Sándor. Allí, Milei fue recibido por su par de Hungría, Tamás Sulyok, quien le obsequió un león de cerámica Herend, una pieza de una tradicional fábrica con más de 200 años de antigüedad que históricamente provee a las casas reales y personalidades de alto rango internacional.

Uno de los puntos más trascendentes de la jornada fue la reunión con el primer ministro local, Viktor Orbán, líder del partido Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz). Durante el encuentro, Milei adelantó los lineamientos de su discurso en la CPAC, centrando su visión en la problemática de los flujos poblacionales transfronterizos al declarar que cuando la inmigración no se adapta culturalmente al lugar donde va, deja de ser inmigración para convertirse en invasión. Por su parte, Orbán destacó la relevancia histórica de la visita, señalando que es la primera vez en la historia de ambas naciones que un presidente americano visita Hungría en este contexto. El vínculo entre ambos líderes ha mostrado una sintonía creciente en los últimos meses, recordándose episodios como el video viral donde se los ve cantando "Burning Love" de Elvis Presley durante la reunión de la Junta de la Paz en Estados Unidos. Cabe destacar que Orbán, aliado de Donald Trump y Vladimir Putin, fue una de las pocas autoridades internacionales presentes en la asunción de Milei el pasado 10 de diciembre de 2023.

El cierre de la CPAC y la moral como política de Estado

El evento central tendrá lugar en el Centro de Derechos Fundamentales, donde se desarrolla la edición local de la CPAC y donde Milei será el encargado de la ceremonia de cierre tras ser recibido por el director del evento, Miklós Szantho. La jornada contará con la apertura de Orbán y las exposiciones de figuras internacionales de la talla de Santiago Abascal, líder de Vox, y Eduardo Bolsonaro, referente regional de Brasil, además de un mensaje especial esperado por parte de Donald Trump. Fuentes cercanas a la delegación indicaron que el discurso del libertario mantendrá la tónica de sus últimas intervenciones internacionales, haciendo hincapié en la moral como política de Estado. Esta participación se produce en un contexto de alineamiento geopolítico donde Orbán ha mantenido posiciones críticas hacia Ucrania, llegando a bloquear un préstamo de 90.000 millones de euros, a pesar de la buena sintonía que el propio Milei mantiene con su par Volodimir Zelenski.

Como broche de oro de su estancia en la capital húngara, Javier Milei será condecorado con el título "Civis Universitatis Honoris Causa" por la Universidad Ludovika de Servicio Público, en reconocimiento a sus valores y contribuciones significativas a la sociedad, la política o la academia. La entrega de la distinción estará a cargo del rector de la institución, Gergely Deli, en una ceremonia donde se espera que el mandatario haga uso de la palabra antes de emprender el regreso. Este viaje marca el tercer fin de semana consecutivo que el mandatario pasa fuera de la Argentina, tras sus recientes pasos por Estados Unidos y España, donde participó de la Argentina Week y disertó en el Foro Económico de Madrid impulsado por Víctor Domínguez. El vuelo especial tiene previsto despegar de la noche húngara este mismo sábado, con el objetivo de arribar a la Ciudad de Buenos Aires en las primeras horas del domingo 22 de marzo.