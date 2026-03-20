Milei: "Para agosto la inflación minorista arrancará con cero"

El Presidente Javier Milei puso punto final al Foro Económico del NOA (Fenoa), realizado este jueves en San Miguel de Tucumán, antes de emprender su viaje a Hungría. Durante su discurso, Milei no escatimó críticas hacia la gestión del exmandatario Alberto Fernández, centrando su reproche en la política económica de los últimos años.

"Es increíble que esos caraduras que dejaron la (inflación) mayorista en 54% mensual, que anualizado da 17.000% vengan y se quejen si tenemos 1% mensual, que es 13% anual", afirmó el mandatario, subrayando las diferencias entre su administración y la anterior en materia de precios mayoristas.

El Presidente también cuestionó a lo que denominó "los cavernícolas, los mandriles y los keynesianos" por fomentar el consumo, en detrimento del ahorro. Según Milei, este enfoque económico "lo que hace es reventar el crecimiento económico". Añadió que los gobiernos previos dejaron "15 por ciento de déficit fiscal en términos del PBI", cifra que su administración busca revertir.

Economía, moral y la influencia de Adam Smith

En un pasaje de su discurso, Milei destacó la importancia de la ética y la moral como política de Estado, inspirado por el pensamiento de Adam Smith, escritor del siglo XVIII. Según explicó, el Gobierno toma decisiones con base en esta influencia: "Hacemos economía para que la gente esté mejor. Nosotros leemos libros para que la gente esté mejor".

El Presidente señaló que Smith era un "fanático intenso de Newton" y que primero pensaba en los datos y números, destacando cómo el análisis concreto y racional debe guiar la gestión pública. Además, vinculó este enfoque con la inteligencia artificial, que consideró clave para el desarrollo económico futuro.

Desde la perspectiva de Milei, el trabajo siempre debe ponderarse en la economía. Citó su colaboración con el ex jefe de asesores Demian Reidel, y mencionó la película "Home Argentum", vinculando su trama con el valor del empleo y la producción local.

El foco en las provincias: desregulación y competitividad

Bajo el lema "La hora de las provincias", el Fenoa organizado por la Fundación Federalismo y Libertad puso el énfasis en la modernización institucional y la desregulación económica a nivel provincial. Entre los objetivos se destacaron:

Mejorar la competitividad regional.

Atraer inversiones estratégicas.

Fortalecer economías locales.

Promover reformas orientadas al crecimiento sostenible.

El panel de disertantes fue amplio y diverso, con la presencia de figuras como la senadora Patricia Bullrich; el ex ministro del Interior y referente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán; y el CEO de Globant, Martín Migoya, además de economistas y empresarios locales.

Contexto de tensión y cambios en la agenda

La visita de Milei a Tucumán se dio en un contexto marcado por la violencia política local. El diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA), Federico Pelli, sufrió un ataque por parte de Marcelo Segura, referente del Partido Justicialista en la provincia.

Este incidente influyó en la agenda del Presidente, quien decidió suspender los saludos con el público y la actividad denominada "El Tour de la Gratitud", centrando su participación únicamente en el Hotel Hilton Garden Inn, sede del evento, antes de su partida hacia Hungría.

Una agenda marcada por continuidad y cambio

Durante su alocución, Milei enfatizó que su administración trabaja con la intención de que "el W2023 haya sido el último período de la historia en el que estuvieron en el gobierno", reafirmando su compromiso con una transición hacia políticas orientadas al ahorro, la productividad y la inversión tecnológica.

El cierre del Fenoa refleja no solo una postura crítica hacia los gobiernos anteriores, sino también la consolidación de una estrategia centrada en la modernización provincial, la eficiencia fiscal y la aplicación de principios éticos en la política económica, todo bajo la mirada del pensamiento clásico y la innovación tecnológica.