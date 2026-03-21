Milei prometió "exterminar la inflación" en Argentina para 2027

El presidente Javier Milei afirmó desde Hungría que su Gobierno logrará "exterminar la inflación" en Argentina hacia finales de 2027, durante su participación en la CPAC.

En su discurso, el mandatario defendió el rumbo económico de su gestión y aseguró haber reducido significativamente el gasto público en menos de un año. "En el lapso de seis meses hicimos un ajuste cercano a 15 puntos del PBI y le devolvimos a los argentinos de bien cerca de US$90.000 millones. Fruto de tomar estas medidas, hemos logrado bajar la pobreza del 57% al 30%", sostuvo.

Además, destacó el proceso de desinflación y la llegada de inversiones, en un contexto que describió como una "fiebre del oro", con proyecciones de exportaciones por encima de los US$30.000 millones anuales hacia 2030.

Durante su exposición, Milei también elogió al primer ministro Viktor Orbán, con quien dijo compartir "una fraternidad personal y un sentimiento de admiración mutuo", y respaldó iniciativas impulsadas por Donald Trump en materia internacional.

En ese marco, el jefe de Estado se refirió a la política global y sostuvo la necesidad de una diplomacia activa: "Cuando países que comparten principios actúan con decisión y coordinación se logran avances reales sin quedar atrapados en la inercia de ciertos organismos internacionales".

También se pronunció sobre la situación en Cuba y expresó su expectativa de cambios políticos en el corto plazo, al tiempo que valoró el liderazgo de Trump.

En el tramo final, el Presidente abordó el conflicto en Medio Oriente y planteó que Argentina está en condiciones de posicionarse como un proveedor energético estratégico para Europa. "Europa buscó durante años la independencia energética, nosotros le ofrecemos algo mejor: un socio confiable con reservas enormes y un Gobierno que honra sus contratos", afirmó.

El discurso se inscribe en la estrategia internacional del Gobierno de fortalecer alianzas políticas y económicas, con impacto potencial en las economías regionales como Catamarca, especialmente en sectores vinculados a la energía y la minería.