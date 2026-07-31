Finalmente el SOEM de Valle Viejo aceptó el aumento de $40.000 tras la polémica

El conflicto generado en torno al acuerdo salarial alcanzado en la Dirección de Inspección Laboral (DIL) tuvo un nuevo capítulo luego de que el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Valle Viejo realizara una asamblea con los trabajadores para analizar la situación y definir los pasos a seguir.

Tras el encuentro, la secretaria general del gremio, Verónica Herrera, confirmó que los empleados decidieron aceptar el incremento salarial de 40.000 pesos, pese a las críticas que surgieron después de la firma del acta durante la instancia de conciliación obligatoria.

La dirigente explicó que la resolución adoptada por la asamblea implica acatar lo ya suscripto hasta la reapertura de la discusión paritaria, prevista para el 11 de agosto, oportunidad en la que el sindicato buscará retomar el debate con una posición diferente.

La decisión fue comunicada luego de que la conducción sindical brindara explicaciones públicas acerca de las circunstancias que derivaron en la firma del acuerdo y asumiera la responsabilidad por lo ocurrido.

Herrera reconoció un "error grandísimo"

Durante sus declaraciones, Verónica Herrera admitió que el sindicato cometió un "error grandísimo" al firmar el acta y detalló cómo, según explicó, se desarrollaron los hechos durante la última audiencia de conciliación obligatoria. La titular del SOEM sostuvo que existió una situación que modificó la propuesta planteada inicialmente por el sindicato y que terminó derivando en un documento distinto al que se había discutido.

"Al momento de la lectura fue una cuestión, al momento de la escritura fue otra y al momento de la firma fue otra. En el marco de las discusiones que teníamos previas a la firma, uno comenzó a discutir y obvió, lamentablemente obvió, el tema de la lectura final. Es un error nuestro, lamentablemente tenemos que asumirlo", manifestó Herrera al explicar lo sucedido.

Con esas declaraciones, la dirigente reconoció que la conducción gremial no realizó la lectura final del documento antes de firmarlo, situación que calificó como un error que el sindicato debe asumir.

Asamblea, aceptación y crisis

Luego de la controversia generada por la firma del acuerdo, la conducción del SOEM decidió trasladar la definición a la asamblea de trabajadores, con el objetivo de que fueran los propios empleados quienes resolvieran cómo continuar.

Herrera explicó que la determinación adoptada refleja el funcionamiento interno del gremio y el compromiso de respetar la voluntad de sus afiliados. "Ayer hubo una asamblea y los empleados mismos han decidido aceptar lo que ya está firmado, ratificando que va a ser la primera y la última vez que va a pasar una situación así, porque justamente nosotros respondemos a la masa", expresó la secretaria general.

La dirigente agregó que la conducción sindical entiende que debe asumir las consecuencias de la firma del acta y afrontar la situación con responsabilidad.

"Tenemos que dar la cara por lo que hicimos. Hay que aceptar lo que uno firmó, lamentablemente, y vernos ahora en la mesa de diálogo con otra cara", afirmó. Y en este punto se conoce que ante este hecho, los trabajadores han promovido la destitución o salida de por lo menos las dos máximas autoridades del gremio, a saber: Carlos Moya, en el cargo de Secretario General y Verónica Herrera como Secretaria Adjunta.

Este paso será debatido en asamblea y pone otra vez en crisis al gremio chacarero.

El 11 de agosto, una nueva instancia de negociación

Si bien el incremento de 40.000 pesos fue aceptado por decisión de la asamblea, el sindicato dejó en claro que la discusión salarial no concluye con este entendimiento.

La reapertura de la negociación paritaria quedó fijada para el próximo 11 de agosto, fecha que el SOEM considera clave para intentar recuperar lo que, según la conducción gremial, se perdió con la firma del acuerdo.

Herrera anticipó que el sindicato llegará a esa instancia con una posición mucho más firme frente a la representación del Ejecutivo.

"El 11 de agosto comenzaremos creo que con otra cara, con algo más duro, ya sin flexibilizaciones ni tiempo de espera. No vamos a agotar ningún tiempo, vamos a ir ya con la dureza con la que ellos nos han tratado", sostuvo.

La dirigente concluyó señalando que todas las expectativas están puestas en esa próxima mesa de diálogo, donde el objetivo será, según expresó, "recuperar lo que se acaba de perder".