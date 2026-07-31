Nuevo camino al Balcón del Pissis: Jalil se reunió con Zijin-Liex

El Gobierno de Catamarca comenzó a delinear un proyecto destinado a mejorar el acceso al Balcón del Pissis, uno de los atractivos turísticos de la zona de Fiambalá, mediante la planificación de un nuevo camino que permita llegar hasta ese sector de la cordillera.

La iniciativa fue abordada durante una reunión encabezada por el gobernador Raúl Jalil junto al CEO de la empresa minera Zijin-Liex, Gao Jianneng, encuentro en el que ambas partes dialogaron sobre la posibilidad de desarrollar una nueva vía de acceso con el acompañamiento de organismos provinciales y de la compañía.

El mandatario provincial explicó que la propuesta comenzó a tomar forma días atrás y adelantó que el proyecto será trabajado de manera conjunta. En ese sentido manifestó: "Hace unos días habíamos comenzado a hablar de hacer un nuevo camino hacia el Pissis, así que lo vamos a proyectar junto con la Dirección de Vialidad Provincial y la empresa".

La planificación contempla la participación de la Dirección de Vialidad Provincial, organismo que trabajará junto a la empresa minera en la elaboración del proyecto para mejorar la conectividad hacia ese destino turístico.

Reconocimiento a la empresa

Durante el encuentro, el gobernador también expresó su agradecimiento a Zijin-Liex por la asistencia brindada durante el operativo desarrollado en la zona cordillerana, donde más de 40 vehículos y 211 personas habían quedado varados.

Jalil destacó especialmente la colaboración de la empresa en una situación que requirió el despliegue de recursos para asistir a quienes permanecían aislados en distintos sectores de la cordillera.

Según se informó, el aporte de la compañía resultó fundamental para resguardar a algunos de los turistas que se encontraban cerca del proyecto 3Q, brindando apoyo mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y evacuación. Además del resguardo de las personas, la empresa puso a disposición equipamiento y vehículos que permitieron avanzar con el operativo de rescate.

Entre los recursos aportados se incluyeron maquinarias destinadas a limpiar los caminos afectados y camionetas utilizadas para trasladar a las personas hasta lugares seguros.

Un trabajo conjunto durante la emergencia

La participación de Zijin-Liex fue destacada por el Gobierno provincial debido al papel que desempeñó durante el procedimiento de rescate desarrollado en la zona de alta montaña.

De acuerdo con la información oficial, la empresa colaboró en distintas etapas del operativo, tanto mediante la cesión de maquinaria pesada para despejar los caminos como facilitando vehículos para el traslado de los turistas que permanecían varados.

El apoyo permitió complementar las tareas realizadas durante la emergencia y contribuir al resguardo de quienes se encontraban en las inmediaciones del proyecto minero 3Q, uno de los sectores alcanzados por la situación que motivó el despliegue del operativo. El reconocimiento formulado por el gobernador se produjo en el marco de la reunión mantenida con el CEO de la compañía, oportunidad en la que también se avanzó en el análisis de futuras acciones vinculadas a la infraestructura vial.

La infraestructura vial

La reunión con las autoridades de Zijin-Liex se enmarca en una serie de encuentros que el gobernador Raúl Jalil mantuvo durante las últimas horas con distintos actores vinculados al desarrollo del oeste provincial.

En ese contexto, el mandatario también se reunió con el intendente de Fiambalá, Raúl Úsqueda, y con el intendente de Antofagasta de la Sierra, Mario Cusipuma.

Durante esos encuentros se abordaron tareas conjuntas orientadas a mejorar la infraestructura vial en ambas jurisdicciones, con el objetivo de avanzar en obras y acciones que fortalezcan la conectividad en esas regiones.

Si bien no se brindaron mayores precisiones sobre las intervenciones previstas, las reuniones reflejan el interés de coordinar acciones entre el Gobierno provincial y los municipios para desarrollar proyectos vinculados con la red vial.