Milei reúne a sus ministros para definir las prioridades del segundo semestre

El presidente Javier Milei encabezará este jueves una reunión de Gabinete en la Casa Rosada, luego de participar del Tedeum por el 9 de Julio celebrado en la Catedral Metropolitana. El encuentro representa la primera reunión de ministros de esta magnitud con Diego Santilli como jefe de Gabinete y tendrá como objetivo central definir las prioridades de gestión para el segundo semestre del año.

La convocatoria se produce en un momento en el que el Gobierno busca reorganizar su funcionamiento interno y establecer una hoja de ruta para los próximos meses, con especial atención en las reformas económicas e institucionales que pretende enviar al Congreso.

Desde el Ejecutivo sostienen que la reunión servirá para ordenar el trabajo de cada área y consolidar la nueva etapa política tras los recientes cambios dentro del gabinete nacional.

El nuevo rol de Diego Santilli

En el Gobierno consideran que el encuentro permitirá ordenar prioridades luego del recambio en la Jefatura de Gabinete, la salida de Manuel Adorni y el relanzamiento de la mesa política.

En Balcarce 50 aspiran a que Diego Santilli asuma un papel de articulación entre los distintos sectores que intervienen en la gestión política. Según la planificación oficial, el nuevo jefe de Gabinete deberá desempeñarse como nexo entre:

Los ministros nacionales.

Los gobernadores.

Los bloques aliados en el Congreso.

La intención del Ejecutivo es que esa articulación facilite el avance de la agenda parlamentaria y contribuya a destrabar los proyectos que el Gobierno busca impulsar durante la segunda mitad del año.

La foto con los gobernadores y el mensaje político

La reunión de Gabinete tendrá lugar pocas horas después de la vigilia encabezada por Javier Milei en Tucumán, en el marco de la celebración del Día de la Independencia.

Durante esa actividad, el Presidente compartió una fotografía con gobernadores dialoguistas, una imagen que en la Casa Rosada interpretaron como una señal de apertura política en medio de las negociaciones que mantienen con distintos sectores. De acuerdo con la evaluación realizada por el Gobierno, ese gesto se vincula con las conversaciones abiertas en torno a diversos proyectos que forman parte de la agenda legislativa.

Entre ellos aparecen:

La reforma electoral.

La Zona Fría.

La Ley de Inocencia Fiscal.

El Presupuesto 2027.

El encuentro de este jueves buscará dar continuidad a ese proceso de diálogo y establecer las prioridades para avanzar en esas iniciativas.

Del Tedeum a la Casa Rosada

Antes de la reunión de Gabinete, Javier Milei participó del Tedeum realizado en la Catedral Metropolitana, adonde llegó acompañado por integrantes de su gabinete. El Presidente realizó el trayecto caminando desde la Casa Rosada, en una imagen similar a la registrada durante la celebración del 25 de Mayo.

Desde el Ejecutivo señalaron que ese recorrido buscó transmitir una imagen de continuidad institucional entre los actos desarrollados en Tucumán por el Día de la Independencia y la agenda oficial prevista para este jueves.

Durante la ceremonia religiosa, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, volvió a dirigir un mensaje a la dirigencia política. Frente al Presidente, pidió dejar atrás "la intolerancia", "los enfrentamientos constantes" y "la crueldad hacia los más débiles", además de referirse a las "cuevas de corrupción".

El mensaje del arzobispo también incluyó una defensa de la necesidad de invertir en los sectores más vulnerables, con una referencia específica a los centros que atienden a personas con discapacidad, al tiempo que convocó a construir puentes en medio de la discusión sobre el gasto público y las reformas impulsadas por el Gobierno.

La agenda del segundo semestre

Más allá de las repercusiones del Tedeum, en la Casa Rosada el foco estará puesto en la planificación de la gestión para los próximos meses.

Uno de los principales objetivos de la reunión será definir la hoja de ruta para el tratamiento de las reformas económicas e institucionales que el presidente Javier Milei pretende enviar al Congreso durante el segundo semestre. Entre los temas que integran la agenda oficial figuran:

Cambios a la Ley de Inocencia Fiscal.

La reforma electoral.

El régimen de Zona Fría.

La modificación de la Carta Orgánica del Banco Central.

La reforma presupuestaria con una regla fiscal más estricta.

Además, el Gobierno trabaja en un paquete de iniciativas que contempla:

Un paquete de desregulación.

Cambios en materia de seguridad.

Modificaciones vinculadas con las universidades.

Cambios relacionados con la discapacidad dentro del Presupuesto 2027.

Con este encuentro, el Gobierno nacional busca ordenar la gestión para la segunda mitad del año, consolidar el nuevo esquema de coordinación encabezado por Diego Santilli y establecer las prioridades políticas y legislativas que marcarán el rumbo del Ejecutivo en los próximos meses, en un contexto de negociaciones con gobernadores y bloques aliados para avanzar con las reformas previstas.