Milei viajará dos veces a EE.UU, pasará por Chile y vuelve al interior del país

La administración de Javier Milei se prepara para un despliegue diplomático y territorial sin precedentes. En las próximas semanas, el mandatario libertario afrontará una hoja de ruta que combina la consolidación de su figura en los principales centros de poder de Estados Unidos, el fortalecimiento de lazos ideológicos en Chile y el retorno a la cercanía con el electorado en el interior de la Argentina.

Este cronograma, marcado por la intensidad y la relevancia estratégica, refleja la prioridad del Poder Ejecutivo por insertar al país en una agenda internacional de corte conservador y liberal, liderada por figuras clave del hemisferio.

El primer desafío en Washington

El próximo miércoles, el Presidente partirá con destino a Washington para formar parte de la ceremonia inaugural del Board of Peace. Este foro multilateral, concebido bajo la premisa de desarticular el conflicto en Medio Oriente, es una iniciativa impulsada por el referente republicano Donald Trump.

La participación de la Argentina en este evento es significativa no solo por la temática, sino por la configuración de los apoyos regionales. Se destaca una marcada ausencia de los países europeos, mientras que en América Latina, solo Argentina y Paraguay han confirmado su adhesión. El evento central está convocado para el 19 de febrero, tras lo cual Milei regresará brevemente a Buenos Aires antes de retomar su actividad en el exterior.

El eje regional y la cuestión China

La agenda estadounidense de Milei tendrá un segundo capítulo fundamental el 7 de marzo. En esta ocasión, el Presidente asistirá a una cumbre de mandatarios latinoamericanos convocada nuevamente por el sector republicano. La lista de asistentes confirmados subraya un nuevo mapa político en la región:

Santiago Peña (Paraguay)

Rodrigo Paz (Bolivia)

Nayib Bukele (El Salvador)

Daniel Noboa (Ecuador)

José Jeri (Perú)

El eje central de este intercambio será la discusión sobre la injerencia de China en el territorio americano. Para la administración de Trump, neutralizar el poderío del gigante asiático es una prioridad absoluta, y Milei se posiciona como un aliado estratégico en esta cruzada geopolítica.

Manhattan y Chile

Inmediatamente después, el foco se trasladará a Manhattan, donde se desarrollará el Argentina Week entre el 9 y el 11 de marzo. En este escenario económico, el Presidente no estará solo; contará con el respaldo de varios integrantes de su Gabinete. Entre ellos destaca el ministro coordinador, Manuel Adorni, quien participará como expositor. El discurso principal de Milei está programado para el día 10 de marzo, buscando atraer el interés de los mercados financieros globales.

Sin solución de continuidad, el mandatario volará hacia Santiago de Chile. El 11 de marzo, el Palacio de la Moneda será el escenario de la ceremonia de traspaso de mando, donde Antonio Kast asumirá la presidencia tras su reciente victoria electoral. La sintonía ideológica entre ambos líderes es total, al punto que Kast visitó la Argentina para reunirse con Milei apenas un día después de los comicios chilenos.

El retorno al interior

Finalmente, la actividad oficial retornará al ámbito doméstico. Tras haber reprogramado su visita a Mendoza debido a los compromisos en Estados Unidos, el equipo de La Libertad Avanza ha confirmado que el Presidente continuará con su Tour de la Gratitud.

El destino elegido es la provincia de Tucumán, donde el 19 de marzo Milei encabezará una recorrida. La excusa formal para este desembarco será la participación en un nuevo evento de la Fundación Federalismo y Libertad, consolidando así su vínculo con las instituciones liberales del interior del país y retomando el contacto directo con la ciudadanía fuera de la Capital Federal.