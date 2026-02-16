Denuncian la pérdida de casi 22.000 empresas y más de 290.000 empleos en la era Milei

En medio del debate por la reforma laboral en el Congreso de la Nación, el clima político se encuentra atravesado por fuertes cruces discursivos y la exposición de datos que buscan respaldar posiciones contrapuestas. El Senado ya aprobó el proyecto impulsado por el Gobierno y ahora la iniciativa aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados, instancia que será clave para su definición legislativa.

En ese contexto, la diputada nacional Julia Strada, representante de Unión por la Patria, realizó una intervención pública que sumó un nuevo capítulo a la discusión económica. La legisladora aseguró que durante la primera parte de la administración de Javier Milei, la Argentina perdió casi 22.000 empresas y cerca de 300.000 puestos de trabajo registrados.

Sus declaraciones se produjeron en un momento particularmente sensible, cuando el oficialismo aguarda la réplica en Diputados y la reforma laboral se ubica en el centro del debate político y económico.

La publicación en redes y el respaldo estadístico

La diputada difundió un gráfico en su cuenta oficial de la red social X para respaldar su argumento. Allí expuso datos que, según indicó, provienen de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

En su publicación, Strada sostuvo: "Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025 se registró una sensible destrucción del entramado productivo y laboral".

La legisladora no sólo difundió la afirmación en términos políticos, sino que acompañó su mensaje con cifras concretas que detallan la magnitud de la caída que denunció.

Los números de la "destrucción del entramado productivo y laboral"

De acuerdo con la información publicada por Strada en sus redes sociales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025 se registraron las siguientes variaciones:

21.938 empresas perdidas.

290.600 puestos de trabajo registrados menos.

Una baja de 892 en uno de los indicadores relevados.

Una disminución de 17.993 en otro de los indicadores expuestos.

La diputada caracterizó estos datos como una "sensible destrucción del entramado productivo y laboral", una expresión que utilizó para sintetizar el impacto que, según su análisis, tuvo la primera etapa de la administración Milei sobre el tejido económico.

El señalamiento de que se trata de empleo "registrado" introduce un elemento central en la discusión, dado que remite al trabajo formal y a la estructura empresarial inscripta en los sistemas oficiales. En ese sentido, el eje del planteo apunta directamente al corazón del sistema productivo formal del país.

El contexto institucional y político

Las declaraciones de Strada se producen mientras el oficialismo impulsa una reforma laboral que ya obtuvo aprobación en el Senado y que ahora deberá ser debatida en la Cámara de Diputados. En ese marco, las cifras difundidas por la legisladora funcionan como un insumo político dentro de la discusión parlamentaria.

Como presidenta del Centro de Economía Política Argentina, Strada vinculó su análisis a los datos oficiales que citó, reforzando la idea de que el diagnóstico que presenta tiene respaldo estadístico. La utilización de un gráfico en su cuenta de X refuerza además la estrategia de trasladar el debate más allá del recinto parlamentario y hacia la opinión pública.

El período señalado —desde noviembre de 2023 hasta noviembre de 2025— abarca los primeros dos años de la gestión de Milei, lo que delimita con precisión temporal el análisis presentado por la diputada.